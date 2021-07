Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 –celebrándose este verano en Japón– podrían ser los más calurosos en tiempos modernos, sometiendo a atletas a altas temperaturas y humedad que podrían afectar su salud y desempeño, advirtió la organización independiente Climate Central.

Debido al cambio climático, en Tokio, las temperaturas promedio de julio y agosto se han calentado 2.7 grados Fahrenheit (°F) desde la última vez que se celebraron allí las Olimpiadas, en 1964. El año pasado, tuvo 12 días por encima de los 95°F y, en 2018, una ola de calor en Japón provocó 22,000 hospitalizaciones y más de 1,000 muertes, agregó la entidad integrada por científicos y periodistas que investigan y reportan el cambio climático y sus impactos.

Los efectos del calor, indicó la doctora Rebecca López, profesora y directora de Entrenamiento Atlético Avanzado en la Universidad del Sur de Florida, pueden ser deshidratación, calambres musculares, síncope de calor (desmayo) o efectos más serios, como agotamiento o golpe de calor.

PUBLICIDAD

Los síncopes, explicó López, suceden por larga exposición al calor aún en la ausencia de ejercicio, comúnmente visto en espectadores. Mientras, el agotamiento por calor ocurre por falta de hidratación y electrolitos durante ejercicio físico; puede producir fatiga y vómitos, especialmente cuando el cuerpo no está acostumbrado al clima.

Ambos –síncopes y agotamiento– pueden afectar el desempeño atlético por varios días al inducir cansancio y fatiga, previniendo que los atletas puedan competir al nivel que acostumbran.

Por otro lado, el golpe de calor puede ser fatal o afectar los órganos por las altas temperaturas del cuerpo (más de 105°F) por largo tiempo. El cuerpo funciona a un nivel estable a 98°F. Ante un golpe de calor, los atletas pueden sentir confusión, irritabilidad o pérdida de conocimiento.

“Se debe tener mucho cuidado. Puede suceder rápido, pero estamos lidiando con las personas con las mejores condiciones físicas del mundo que han estado entrenando”, expresó, por su parte, la doctora Jennifer Vanos, profesora de la Escuela de Sostenibilidad en la Universidad Estatal de Arizona.

A pesar de su buena condición física y entrenamiento, los atletas “en las Olimpiadas van a empujar lo más que puedan, con mayor motivación, y eso los pone en una zona nueva en las que podrían empujar muy duro y lo hemos visto en Olimpiadas pasadas”, agregó Vanos.

La temperatura promedio en Tokio ha ascendido desde que se celebraron los Juegos Olímpicos de 1964. (Suministrada)

La duración e intensidad del juego, así como la superficie (agua versus césped versus asfalto), también aumentan el riesgo de calor.

Para atletas en deportes que requieren atención, balance o precisión –como arco y flecha–, el calor extremo puede ocasionar problemas cognitivos que afecten su desempeño. Sin embargo, eventos largos al aire libre, como tenis y triatlón, enfrentan riesgos más altos.

PUBLICIDAD

Además de las temperaturas, el nivel de humedad representa un riesgo, ya que la evaporación del sudor, explicó López, es como el cuerpo se deshace del calor. Ante un clima húmedo, el sudor no se evapora y la temperatura corporal continúa aumentando.

Factores intrínsecos que añaden riesgos ante el calor son estar enfermos con algún virus que cause deshidratación, anemia falciforme, tomar medicamentos que afecten la termorregulación, condición física pobre, no estar aclimatados al calor, falta de sueño y nutrición pobre, precisaron López y Vanos.

Además, atletas que tengan discapacidades que afecten sus nervios o espina dorsal, indicó Vanos, tendrán más dificultad en regular su temperatura corporal.

Medidas de prevención

“Si un atleta no está aclimatado, definitivamente no va a ejercer su mejor desempeño en estas condiciones (calurosas), aunque esto depende del evento”, dijo Vanos.

Para aclimatarse al calor, muchos equipos llegan hasta cuatro semanas antes del evento para adaptar sus cuerpos. “Toma como dos semanas para estar completamente aclimatados”, explicó López.

“Lo único diferente es que, cuando alguien está entrenando, es diferente a cuando uno está en la competencia”, resaltó López, ya que la intensidad entre un entrenamiento y una competencia es diferente y atletas que han competido en climas calurosos están más acostumbrados a la intensidad.

La aclimatación ayuda a que el cuerpo del atleta pueda sudar y enfriarse más, la sangre fluya mejor para llevar el calor a la piel y el corazón mueva más sangre por latido. “El cuerpo se vuelve más efectivo en deshacerse del calor”, señaló Vanos.

Destacó que las técnicas de enfriamiento, como buen flujo de aire, ayudan a combatir el calor y la humedad. Además, técnicas de preenfriamiento, como chalecos de hielo, toallas frías en el cuello y muñecas, y enfriamiento durante los eventos, como tomar agua durante un maratón, y baños de hielo, son esenciales.

PUBLICIDAD

Conscientes de la realidad climática, algunas de las medidas implantadas por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio incluyen cambio de ubicación de eventos (trasladaron el maratón a Sapporo, a más de 500 millas al norte de la capital nipona), estaciones de enfriamiento con vaporizadores, estaciones de agua y áreas de sombra para atletas y espectadores, y rutinas de pre y posenfriamiento.

López incluyó que es importante que los atletas tengan tiempo de recuperación entre cada evento.

La autora tiene un doctorado en Neurociencia y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.