El reportero Grant Wahl, quien murió la semana pasada en Catar mientras cubría el partido de la Copa Mundial entre Argentina y Países Bajos, falleció a causa de la ruptura de un aneurisma, informó este jueves su esposa, Céline Gounder.

Esto luego que le realizaran una autopsia en la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York.

“Grant murió a causa de la ruptura de un aneurisma de aorta ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ninguna cantidad de CPR o descargas lo habría salvado. Su muerte no estuvo relacionada con el COVID. Su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”, indicó su esposa en unas declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Compañeros de los medios que estaban sentados cerca indicaron que Wahl colapsó y cayó hacia atrás en su silla en la góndola de periodistas del estadio Lusail durante el tiempo extra para definir un empate a dos goles por bando. Las personas presentes solicitaron asistencia médica y Wahl comenzó a recibir primeros auxilios en pocos minutos. No obstante, sus compañeros luego recibieron la noticia de que Wahl murió.

Según Mayo Clinic, “un aneurisma cerebral puede presentar una pérdida o ruptura, y causar sangrado en el cerebro (accidente cerebrovascular hemorrágico)”.

Wahl trabajó para la revista Sports Illustrated de 1996 al 2021, al igual que para FOX Sports del 2012 al 2019, y luego lanzó su propio portal.