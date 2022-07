Eugene, Oregón. Ayden Owens Delerme terminó este sábado en la primera posición el primero de dos días de pruebas del decatlón de este Campeonato Mundial con un espectacular cierre de récord nacional en los 400 metros y la lamentable caída del líder Damian Warner.

Fue un cierre lleno de acontecimientos y emociones para el boricua y universitario que hace en este gran escenario su primer decatlón con profesionales.

“¡Qué final de primer día!”, exclamó Owens. “Lo hice por mi país, por mi familia, por mi equipo de trabajo. Esto es más grande cuando estás representando a todo un país y a una bandera”.

Owens Delerme cerró el primer día líder con 4,606 puntos, por encima del canadiense Pierce LaPage con 4,485 en segundo lugar. Tercero terminó el estadounidense Zachary Ziemek con 4,469 puntos.

Warner, quien es el campeón olímpico y estaba de líder luego de cuatro pruebas, no completó los 400 metros y no cogió puntos, cayendo abismalmente hasta el puesto 21.

“No sabía que (Warner) ya no estaba corriendo. Yo estaba haciendo mi carrera. Uno no quiere que esas cosas sucedan, pero yo tengo que hacer mi carrera”, dijo Owens Delerme, quien corrió los 400 metros por el carril 4 y no podía ver a Warner porque éste iba por el carril 1.

El segundo y final día de competencias es este domingo, cuando se celebran las últimas cinco pruebas que completan del evento. El segundo día de competencia no es el mejor del boricua, según su historial en estas pruebas.

“Mañana es un nuevo día lleno de oportunidades. Lo que pasó paso ya. Ahora a prepararme y a dar lo mejor de mí”, dijo.

Las cinco pruebas finales son los 110 metros con vallas, el lanzamiento del disco, el salto con pértiga, el lanzamiento de la jabalina y la carrera de 1,500 metros. El segundo día tiene eventos más técnicos y complicados en comparación con el primer día.

Los 400 metros fueron la prueba final del primer día y Owens Delerme corrió en 45.07 segundos, que representa una marca nacional, que era de 45.60 por Héctor Carrasquillo. Las pruebas de los decatlones cuentan para marcas nacionales de pruebas individuales.

“Ni sabía que también era una marca nacional. Estoy sin palabras”, dijo.

El 45.07 es también la segunda marca más rápida en la historia de los 400 metros en un decatlón. El record es del estadouidense y excampeón olímpico Ashton Eaton con 45.00 segundos.

El 45.07 le valió al boricua de 1,056 puntos para ascender al primer lugar desde el cuarto puesto que ocupaba previo a los 400 metros.

Completadas las primeras tres de cinco pruebas del primer día de competencias del decatlón, el boricua acumulaba 2,728 puntos para el tercer lugar.

Owens Delerme corrió los 100 metros para 10.52, lo que estuvo por debajo de su expectativa. Pero saltó una marca personal con 7.64 metros en la longitud. Su marca previa era de 7.53 en el 2019.

Y lanzó para 14.97 metros.

Luego de esas tres pruebas, el decatlón fue a un descanso de dos horas para sus competidores y reanudó su acción en la noche con las dos pruebas finales.

La primera prueba tras la reanudación fue el salto de altura. El boricua pasó 2.02 metros, por debajo de su marca personal de 2.04. Superó intentos a 1.93, 1.96 y 1.99. Pero falló en sus tres intentos a los 2.05 metros.

Esa distancia le valió 822 puntos y lo bajó del tercer lugar en el standing hasta el cuarto puesto con 3,350 tantos.

Owens Delerme está en su primer Mundial. Llegó aquí como campeón de la NCAA en decatlón y heptatlón.