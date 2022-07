Eugene Oregón. Esperando el resultado de todas las preliminares de 100 metros con vallas que le dirían si había clasificado a las semifinales del Campeonato Mundial, la toalteña Paola Vázquez estaba tensa, pero lucía contenta independientemente de la noticia que eventualmente recibiera.

Vázquez no clasificó, pero dio una gran pelea, digna de una valiente participación en su primer Campeonato Mundial a los 23 años.

“Estoy contenta, pero no complacida. Estoy muy feliz de haber llegado hasta donde llegué hoy, así que no me puedo quejar de lo que realicé”, dijo.

“Me llevo una experiencia supergratificante. Hace dos años soñaba con estar aquí y no pensé que iba a llegar tan rápido. Trabajé duro para eso y se me dio”, agregó.

En la cuarta serie de las preliminares, Vázquez, egresada de la Universidad Ana G. Méndez, corrió con drama, velocidad y buena técnica. A la larga no clasificó, pero estuvo ‘a nada’ de hacerlo.

PUBLICIDAD

Avanzó en las vallas. Vio la caída de dos corredoras al frente de ella (Alysha Johnson y Liz Clay), lo que es parte del juego.

Apretó en los metros de carrera lisa hacia la meta para meterse en cuarto lugar y se tiró en la meta–como le llaman en el atletismo a lanzarse de cuerpo entero en la meta- para alcanzar a la corredora del tercera lugar, la costarrisense, Andrea Vargas.

Esa acción estuvo tan cerca de darle el tercer lugar que llevó a su entrenador Luis López y su delegado Roberto Vives a pedir una revisión por video que le confirmó el cuarto lugar.

“Lo apelamos y nos confirmó”, dijo López, quien, de hecho, también fue el preparador físico de la fondista Beverly Ramos que aquí estableció una marca nacional en el maratón.

Vázquez cronometró 13.13 segundos. Vargas, quien es campeona Panamericana y Centroamericana del Caribe, hizo 13.12.

Otras cuatro corredoras en otras series también hicieron 13.12. Vargas ganó el empate por llegar en tercer lugar en su serie.

El tiempo de Vázquez fue el vigésimo séptimo entre las 40 corredoras que participaron en las preliminares. Vázquez entró a Oregon 2022 clasificada 37 entre las 40 participantes.

Y dijo que se lleva una gran satisfacción, no solamente, por una buena ejecución, sino por haber continuado aquí, en un escenario grande, la consistencia que dijo le ha caracterizado en el 2022.

“He sido superconsistente este año. El año pasado mis tiempos estaban en 13.3 o 13.4. Este año bajamos a la consistencia de 13.1 y hemos hecho 12.9. Así que ha sido una buena temporada, larga y extensa, pero buena”, dijo la corredora que ha hecho 31 carreras este año en distintas distancia y relevos.