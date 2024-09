Ayden Owens-Delerme busca un nuevo entrenador y manifiesta que le gustaría quedarse en Puerto Rico

“Yo quiero quedarme en Puerto Rico. Por eso me mudé aquí para vivir y entrenar en mi patria, pero es difícil con mi evento. En el mundo hay pocos coaches que sepan de los 10 eventos. Estoy en una situación en la que no sé (qué va a pasar)”, agregó el deportista, que quedó noveno en los Juegos Olímpicos de 2024.

“Yo no quiero irme, pero no sé. Creo que muy pronto yo lo voy a encontrar (el entrenador que busca)”, dijo Owens-Delerme, que espera hacer un anuncio sobre su nuevo entrenador próximamente.

“Fue difícil, pero eso puedo haber pasado aquí o trabajando afuera. Honestamente, trabajando con el equipo médico, con el Copur y con toda la gente que me ha dado apoyo he podido curar mi cuerpo y llegar a un punto saludable en mi carrera. Yo siempre he tenido lesiones y este año me sentí superbién, hasta que tuve esa lesión”.