Al igual que miles de boricuas en la diáspora, el decatleta Ayden Owens Delerme sabe lo que es sentirse entre aguas debido a sus dos identidades.

Por un lado están los que entienden que no es lo suficientemente puertorriqueño porque no habla español o porque no nació en Puerto Rico. Para los estadounidenses, o en su caso para los afroamericanos, no pertenece a su grupo porque se identifica como boricua.

Sin embargo, el fuerte apego a sus raíces puertorriqueñas, inculcado por su mamá y su abuela, ambas llamadas Carmen, siempre ha estado presente en su vida y fue el detonante que lo llevó a tomar la decisión de llevar los colores de la monoestrellada en su uniforme en el 2018.

Su elección -reconoce- llenó de asombro a muchas personas que le advirtieron que no haría dinero. Pero eso no le importó a Owens Delerme, que optó por representar a un pueblo al que le han dicho demasiadas veces que no puede.

“Honestamente, nunca consideré seriamente representar a Estados Unidos porque nunca sentí una conexión sentimental con representar la bandera estadounidense”, expresó Owens Delerme durante una charla con El Nuevo Día.

Durante el encuentro, el atleta de 22 años se expresó en español para la grabación del video. Aunque no es su idioma primario, se comunicó con mucha fluidez. Reconoció que se siente inseguro con su español, y que teme no poder decir las cosas correctamente, algo con lo que muchos hispanoparlantes seguramente se identifican cuando conversan en inglés.

Para esta entrevista se manifestó en inglés, idioma con el que puede expresar de manera más plena sus pensamientos y emociones.

“Mis influencias desde mi niñez fueron más fuertes con mi lado puertorriqueño con mi mamá y mis abuelos, y mi papá que es afroamericano. No éramos una familia de estadounidenses nacionalistas. Realmente me sentía puertorriqueño mientras crecía, con eso me identificaba”, pronunció el campeón de la NCAA.

“Creciendo con esa influencia y tras entender realmente el orgullo que era representar a Puerto Rico, quería ser parte de eso. Además, quería servir de ejemplo a muchas personas de la diáspora de que somos puertorriqueños también”, añadió el joven que se visualizaba como un atleta con el potencial de llegar a un Mundial o a una Olimpiada.

Lo primer ya lo cumplió hace una semana cuando se convirtió en el primer atleta nacional en competir en el evento de decatlón un Campeonado Mundial en la edición de Oregón 2022. Owens Delerme -en una digna representación- quedó en cuarto lugar. Asimismo, hizo un récord nacional en los 400 metros con tiempo de 45.07 segundos y una marca personal en 1,500 metros con 4:13.02 minutos. Igualmente, su participación fue muy comentada durante la transmisión del Mundial.

El deportista recordó que su identidad boricua se forjó en las reuniones familiares de los Delerme, al calor de la comida que hacía su abuela y con la música que distingue al país. De igual manera, celebraban festividades como el Día de los Reyes Magos.

Owens Delerme viene de una destacada actuación en el Mundial de Atletismo. (Pablo Martinez Rodriguez / Staff GFR)

“Es interesante porque yo no crecí en el Harlem hispano de Nueva York, donde hay muchos puertorriqueños. Crecí en Pittsburgh, Pensilvania, lo que mis primos llaman un ‘país amish’. La mayoría de es blanca, y no tenía con quién identificarme. A mí en enseñaban cosas boricuas, pero era en mi casa, en las reuniones familiares con mi familia materna, los Delerme. Hacíamos lechón asado en verano, la música, la comida que hacía mi abuela...”, rememoró.

“Pero fuera de eso, me sentía como en el medio. No podía identificarme con los afroamericanos y tampoco tenía una comunidad de puertorriqueños a mi alrededor”, estipuló el deportista, para quien crecer en esas dos aguas era “una extraña dicotomía” con la que todavía tiene que lidiar.

Igualmente, aceptó que el racismo que sintió mientras crecía lo hizo abrazar su herencia latina y puertorriqueña, sin olvidar su orgullo por ser afroamericano.

El plusmarquista nacional manifestó que antes de tomar la decisión de representar a la isla, habló con su abuela y que esas conversaciones tuvieron un gran peso en el paso que dio. De hecho, recordó cómo ella le hablaba de su vida en el Puerto Rico de 1940.

Carmen Álvarez se mudó a Pensilvania junto a su esposo, el doctor y abogado Augusto Delerme en la década de 1950. En ese estado tuvieron y criaron a sus nueve hijos. Ambos fallecieron recientemente. Augusto murió en diciembre de 2020, mientras Carmen falleció en octubre de 2021.

PUBLICIDAD

Un hombre de fe

En medio de la conversación, Owens Delerme se describió -entre muchas otras cosas- como un hombre creyente en Dios. Al preguntarle sobre este detalle, contó que creció en la Iglesia Católica. Como suele suceder, al principio iba a la misa porque lo llevanba su familia. Sin embargo, las experiencias de la vida lo han llevado a cultivar su lado espiritual.

“A medida que crecía y exploraba la fe, porque de niño uno va a la iglesia porque te llevan pero no tenía esa conexión profunda. Pero a medida que crecía y tenía experiencias, se enfrentaba a momentos adversos y cambios, comencé a acercarme a este ser universal”, dijo.

El atleta siente que las cosas que ha logrado se deben a su fe en Dios y al agradecimiento que manifiesta cada vez que que consigue un logro.

“En el Campeonato Mundial, después de cada evento, agradecía el estar allí y de tener el talento que me dio Dios. Así que quiero regresarle esa gloria a Dios y a mi familia por lo que han hecho por mí. Soy un hombre de fe”.