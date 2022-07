Eugene, Oregón. Aquí no se escuchan los gallos cantando en la madrugada, pero si los hubiera, su canto no despertaría a Beverly Ramos.

Ramos va a estar despierta a las 2:30 a.m. del lunes para comenzar su preparación física y mental al maratón del Campeonato Mundial, que comienza a las 6:15 a.m. de Eugene (9:15 a.m. en Puerto Rico).

“Es un poco más temprano a lo que he estado haciendo”, dijo sobre el horario de salida. “Pero eso está bien porque están pensando en el clima, que es lo que más nos afecta (a las fondistas)”, dijo.

El clima en Eugene es cambiante, pero las madrugadas han amanecido con temperaturas dentro de los 50-60 grados. Y no ha habido lluvia desde que el Mundial comenzó el viernes.

La ruta de la carrera está trazada en un circuito por las calles de Eugene. Para completar la ruta, cada atleta debe dar tres vueltas al circuito. La ruta es mayormente plana.

Ramos dijo recorrió la parte de la ruta que la organización le ha permitido ver y reveló que la misma tiene unos falsos planos. También dijo que la organización le hizo llegar a las participantes un vídeo de la ruta entera y comentó que solamente hay una subida en la trayectoria, ésta sin mucha elevación para subir a un puente.

El desconocimiento de la ruta puede cambiar la carrera, opinó Ramos.

“Me imagino que hay una parte de la ruta que nadie ha visto y que esa primera vuelta va a ser estratégica”, dijo.

Ramos es una veterana en estos temas mundiales. Ha ido a dos mundiales anteriores en pruebas de fondo en pista. Ya botó en mundiales previos el frío olímpico, el miedo a los rivales y al escenario, dijo. Ahora su enfoque es descansar y llegar al evento con las energías por el cielo.

“Esa fase como que ya yo la pasé”, dijo la veterana competidora. “Ahora estoy más centrada en mí para que la ejecución sea la mejor posible”

Así que conociendo el clima, la ruta y su veteranía, Ramos dijo que sus metas son competir bien contra las atletas de la zona, como las mexicanas que se encontrará en la competecias regionales posteriores, y luchar contra las mejores, como las africanas, y confiar en que este maratón sea uno de sorpresas, en que muchas cosas puedan pasar en los 42 kilómetros de distancia.

“Han creado un buen escenario para hacer buenas marcas. Quisiera competir bien contra las atletas de la región, competir contra las mejores y, si no consigo una medalla, uno lo que siempre quiere es mejorar la marca de uno”, dijo.

La marca personal de Ramos es de 2:32.43. La hizo en abril del 2021 en Italia. Su último maratón fue en abril pasado e hizo 2:36.56.