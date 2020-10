Más de dos años desde que vistió por última vez el uniforme de Puerto Rico, la fondista boricua Beverly Ramos regresará a las pistas de competencia para representar al país en el Campeonato de Media Maratón, que se llevará a cabo el 17 de octubre en Gdynia, Polonia.

Este retorno mantiene a la atleta muy entusiasmada y a la vez nerviosa, pues marca su regreso luego de curarse de una lesión que la sacó de carrera y tras ver como todas las competencias que tenía en agenda a principios de este año fueron canceladas o pospuestas a raíz de las medidas impuestas para contener la propagación del coronavirus.

“Estoy emocionada y nerviosa. Las dos cosas. Tienes por un lado todo lo del virus, pero también es un ‘comeback’ al escenario de competencia. Así que estoy como que ‘Al fin puedo competir’. Pero también estoy como que ‘Con calma, chica’. Tenemos que hacer todo bien. Llegar allí (a Polonia) y que no pase nada y cuidarse en los vuelos”, expresó con evidente entusiasmo la corredora.

“Estoy loca por ponerme el uniforme de Puerto Rico, que lo extrañaba demasiado. Tengo muchas ganas de ponérmelo otra vez. Ha pasado… Wow, desde que me lo puse en Barranquilla (Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018). Son dos años y tres meses en que los he extrañado muchísimo. Son muchas emociones de cara a la carrera”, agregó la corredora, quien sale de Puerto Rico este próximo domingo, 11 de octubre junto a la doctora Carmen Nevares.

Ramos busca un espacio para competir en las Olimpiadas de Tokio en el evento de maratón. Esos serían su terceros Juegos Olímpicos, después de las ediciones de Londres 2012 y Río 2016. La corredora se ausentó de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y del Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado también el año pasado en Doha, Catar, debido a que sufrió un desgarre de tejido en su talón izquierdo.

Recuperada de ese golpe, Ramos espera poder lograr la marca clasificatoria a las Olimpiadas (2:29.30). Mientras tanto, su meta es poder cerrar el evento del 17 de octubre con tiempo de una hora con 11 minutos y 30 segundos o menos (1:11.30) para sumar puntos suficientes que la ayuden a obtener esa ansiada clasificación, sino puede entrar de forma automática.

“Esta carrera es importante para la acumulación de puntos de ranking. Por eso es importante que llegue bien para tratar de adquirir la mayor cantidad de puntos posibles y rogando que más adelante tenga una oportunidad para participar de la distancia real de 42 kilómetros (maratón)”, manifestó.

La corredora se mostró satisfecha con la preparación que hizo para la carrera, que debía celebrarse en marzo pero que se movió para octubre por la pandemia del coronavirus. De hecho, sostuvo que ha sido una de las mejores preparaciones que ha tenido.

“Esta es una gran oportunidad que no tiene mucha gente ahora mismo. Tengo la oportunidad de representar a Puerto Rico y de competir, y eso me dio una mentalidad y un enfoque que a veces es difícil de encontrar en medio de todo esto. Mantener ese enfoque día a día me dio mucha dirección en el entrenamiento. Eso me ayudó a encaminar el trabajo en las últimas semanas”, reflexionó.