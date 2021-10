Después de un tiempo sin correr con el fervor del público, la fondista puertorriqueña Beverly Ramos volverá a sentir esa vibra que impulsa a los corredores en los momentos más críticos en los eventos de larga distancia cuando salga a las calles de la Gran Manzana el 7 de noviembre para competir en el Maratón de Nueva York.

Ramos, quien posee la marca nacional para la distancia de los 42 kilómetros, no puede sentirse más contenta de correr junto a atletas elite y corredores habituales luego de que la pandemia de COVID-19 provocara la cancelación de muchos eventos y que los pocos que se dieron se llevaran a cabo bajo estrictos protocolos de salud para evitar la propagación del mortal virus.

“Realmente este es mi primer evento con público desde Rotterdam”, compartió la atleta, que ha realizado el Maratón de Nueva York en 2015, 2017 y 2018.

“Yo corrí, pero fueron eventos totalmente para corredores elite. Era bien estricto y con muchas regulaciones (a consecuencia del COVID-19). O sea, que realmente ahora vuelvo a un maratón de manera normal, no como los últimos dos que hice”, añadió la atleta de 34 años.

El Maratón de Rotterdam, al que Ramos hizo referencia, se realizó fue el 7 de abril de 2019, donde la atleta hizo tiempo de 2 horas, 36 minutos y 28 segundos (2:36:28). Este tiempo se convirtió en la marca nacional para la distancia 42 kilómetros en la rama femenina.

Luego de esa competencia, la corredora sufrió una fascitis plantar, que la sacó de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y del Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado ese mismo año en Doha, Catar.

Beverly Ramos tiene como meta clasificar al Campeonato Mundial del próximo año. (Da Ping Luo)

Ya en enero de 2020, los contagios por coronavirus alrededor del mundo comenzarían a causar cancelaciones de eventos que tenía en agenda, y no sería hasta el Campeonato de Media Maratón, que se llevó a cabo en octubre en Gdynia, Polonia, y el Marathon Project, celebrado en diciembre, en Chandler, Arizona, que volvería a competir. En esta competencia de Arizona impuso uno récord nacional con un crono de 2:33:09.

Pero como señaló Ramos, fueron eventos para competidores profesionales y con medidas de salubridad extremas.

“Estoy contenta. La carrera es en otoño, y estás entrando en la época navideña. Es una etapa bien bonita”, expresó.

“Además, por fin veo público. Eso es un extra bien importante porque es un evento demasiado largo, y tú estás dentro de tu cabeza durante todo ese periodo. Por lo que tener ese apoyo del público en las etapas difíciles en bien importante. Especialmente allí, que se da cita muchísima gente”, dijo.

Buscará su pase al Campeonato Mundial

Al hablar sobre sus expectativas con su cuarta participación en la carrera neoyorquina, compartió que desea lograr la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 2022, que se realizará por primera vez en Estados Unidos del 15 al 24 de julio.

“Me encantaría lograr la clasificación al Mundial ahí para entonces enfocarme un 100 por ciento en prepararme para ese evento”, estipuló la competidora que sale de Puerto Rico el jueves, 4 de noviembre.

Para lograr ese boleto, Ramos debe quedar entre las primeras 10 féminas que crucen la meta o hacer una marca de 2:29:30, que es la misma que había para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ramos entiende que tiene una oportunidad real de obtener esta clasificación porque hay cupo para 100 atletas por evento, contrario a Tokio que eran 80. “Esto me da una oportunidad mil veces más grande que en Tokio. Ahí (para las Olimpiadas) estuve alrededor de esa posición 100″, explicó.

“Llevo desde julio (entrenando). Ha sido de las más largas que he hecho. Vengo de mi mejor marca en abril (en el Xiamen Marathon, en Italia, donde volvió a romper el récord nacional con tiempo de 2:32:43). He estado puliendo todos los detalles que se me han hecho bien difíciles en las carreras anterior”, sostuvo.

“Me he enfocado mucho en eso. En analizar cómo me fue, para entrenar sobre esas partes que no me ha ido más bien”, añadió sobre la carrera con la que cerraría esta temporada.

Feliz con su papel de embajadora

Después del paso por Puerto Rico del huracán María en el 2017, Ramos comenzó a colaborar con la organización sin fines de lucro “New York Road Runners” como embajadora del programa “Rising New York Road Runners” y asesora especial para Puerto Rico.

Este proyecto, que busca ayudar a corredores jóvenes y promover la actividad física entre los menores, trabaja en la isla a través junto a los Boys & Girls Club de Puerto Rico.

“El programa ‘Rising New York Road Runners’ estaba solamente en Estados Unidos en ese momento, pero ocurre el impacto del huracán María y ellos hicieron labor comunitaria con una donación de camisetas. Ahí se juntan con Boys & Girls Club de Puerto Rico. Entonces ‘New York Road Runners’, junto a New Balance donaron juguetes y equipo deportivo en 11 localidades de los Boys & Girls Club”, explicó.

“Mi rol comenzó para ese periodo del huracán María, donde visité alguno de los centros, hicimos donaciones. Además, cada vez que voy a Nueva York me involucran también en la visita de escuelas. He ido a escuelas donde hay muchos estudiantes latinoamericanos. Se hacen donaciones de equipo y calzado deportivo. La idea es promover que las escuelas tengan un programa de actividad física”, puntualizó.

En estos momentos, el programa está disponible en los Boys & Girls Club ubicados en los residenciales Luis Llorens Torres y Las Margaritas y en las instalaciones de esa organización en Loíza y Bayamón.