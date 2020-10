Beverly Ramos ha experimentado días fríos y lluviosos en la ciudad polaca de Gdynia, a donde llegó este pasado lunes para competir en el Campeonato Mundial de Medio Maratón que se realizará el sábado.

Aunque no le molestan las temperaturas bajas, pues en su época universitaria en Kansas State se acostumbró a correr bajo esas condiciones climáticas, la fondista boricua espera que el día de la competencia el viento no sobrepase las 10 millas por hora (mph) -como ha experimentado en algunos días desde que llegó- y que tampoco llueva.

“Ayer y esta mañana llovió bastante. Ya se ve como que el panorama va mejorando. Va a hacer frío porque estamos en otoño, y eso trae lluvias. Además, estamos al lado de la costa, al lado de un muelle y por eso también se siente la humedad”, contó el jueves Ramos a El Nuevo Día.

“El pronóstico (para el sábado) está sobre los 40 (grados), entre los 45 a 47, y el viento entre cinco a 10 millas por hora, que esto es lo que ocasiona que nos dé mucho frío. Así que será una brisita, pero tampoco un viento bien fuerte. Esperemos que no llueva”, puntualizó.

Según el pronóstico del portal weather.com, el sábado se espera una temperatura de 47 grados con una humedad de 74% y un viento de 6 mph, variables que ella considera “preciosas”.

“A mí -por lo menos- me encanta el frío. Muchas de las mejores carreras que he tenido han sido en condiciones bien frías y yo creo que eso fue por la experiencia que tuve a nivel universitario, que corrí en temperaturas bien frías. Por lo menos en esa parte no me molesta”, razonó la estelar atleta.

Ramos apuntó que en estos días se ha dedicado a hacer sesiones de entrenamiento livianas para mantener el trabajo previo, a adaptarse al clima y al cambio de horario (allá son seis horas más) y a alimentarse bien para aumentar las reservas de energía. También ha descansado para estar lista para la carrera.

“Estoy contentísima de poder salir a competir otra vez”, puntualizó.

En cuanto a los controles para evitar contagios con COVID-19, la atleta dijo sentirse segura, pues han tomado medidas para evitar aglomeraciones de atletas. Compartió que a su llegada a Polonia la recibieron con un estuche que contenía artículos como mascarillas y toallitas desinfectantes. De la misma forma recibieron al resto de los atletas y oficiales de los equipos.

“Los primeros días solamente éramos como tres o cuatro equipos dentro del hotel. Ayer y hoy comenzaron a llegar la mayoría de los atletas, entonces lo que han hecho es asignarnos horarios para separarnos y que no todos vayamos a comer a la misma vez”, sostuvo.

“Hay que tomar los alimentos con unos guantes que ellos te dan. Debes tener la mascarilla puesta, solo te la retiras cuando vas a comer y cuando te paras de la mesa, te la vuelves a poner. Y así sucesivamente, poniendo la mayor cantidad de regulaciones. Todos son muy respetuosos y entienden la situación”, añadió.

La carrera comenzará a las 5:00 a.m., hora de Puerto Rico (11:00 a.m., hora local) y se podrá ver por NBC y NBC Universal. En otros países de América se transmitirá a través de Tyc Sports (Argentina y América del Sur), Globo y Globosat (Brasil), CBC (Canada) y Television Jamaica (Jamaica).

La competencia está dura

Ramos, que busca su pase para competir en sus terceras Olimpiadas luego de Londres 2012 y Río 2016, se medirá con atletas de gran calibre como la etíope Ababel Yeshaneh y la keniata Peres Jepchirchir.

Según hace constar World Athletics, organismo rector del atletismo en el mundo, el enfrentamiento de estas dos corredoras marca la primera vez en la historia de los campeonatos en el que dos poseedoras de récords mundiales actuales para la distancia compitan en el Campeonato Mundial de Medio Maratón.

En el caso Yeshaneh hizo la plusmarca (1h04:31) en una carrera para ambos sexos en febrero de este año en los Emiratos Árabes. Por su parte, Jepchirchir (1h05:34) hizo lo propio en una competencia solo para mujeres realizada en Praga el pasado mes de septiembre.

La mejor marca de la boricua para esta distancia es de 1h12:09 logrado en Nueva York en marzo de 2016. Este tiempo es marca nacional en Puerto Rico.

También estarán presentes en Gdynia, la etíope Netsanet Kebede Gudeta (carrera femenina) y la keniata Joyciline Jepkosgei (mixta), las medallistas de oro y plata de 2018, respectivamente, y, de paso, las anteriores poseedoras de los récords mundiales de las dos marcas de medio maratón femenino.