Ponce.- Desde la celebración de la última edición del Ponce Grand Prix en 2015, el óvalo del Esradio Francisco “Paquito” Montaner no albergaba una justa que reuniera grandes medallistas olímpicos y mundiales como lo hará mañana, jueves, el Clásico Internacional de Atletismo de Puerto Rico.

El encuentro, que le será dedicado al retirado vallista ponceño Javier Culson, contara con la destacada participación de la campeona olímpica de los 100 metros con vallas Jasmine Camacho-Quinn, quien competirá en su especialidad por primera vez ante los espectadores boricuas.

Si eres de los que planifica darse la vuelta por el estadio para ver las competencias o seguirlas por televisión, debes leer la siguiente información.

Horario

La justa comenzará a las 4:20 p.m. con el relevo 4x100 metros femenino infantil, seguido del 4x100 metros masculino infantil. El último evento está pautado para las 7:54 p.m. Este será la final de los 100 con vallas donde correrá Camacho-Quinn.

Boletos

Los boletos para la competencia se pueden conseguir a través del portal ticketera.com o mañana en el estadio desde las 11:00 a.m. Los precios comienzan desde los $14 sin cargos por servicio.

Protocolo COVID-19

El uso de mascarillas será obligatorio. Toda persona con sus dos dosis, en caso de las vacunas Moderna y Pfizer, o una dosis en caso de la vacuna Janssen, que hayan cumplido con las dos semanas (14 días) de haberse aplicado la última dosis, podrán entrar al estadio.

Los no vacunados, o que no cumplan con las dos semanas reglamentarias, deberán presentar una prueba antígenos o PCR con resultado negativo, realizada por un profesional de la salud (pruebas caseras no son aceptadas) no más de 72 horas antes de la fecha del evento.

Menores de cinco años pueden entrar con una prueba negativa de 72 horas o menos. Niños mayores de cinco años deberán presentar evidencia de sus dos dosis de vacunas con sus 14 días cumplidos o en caso de no tener los 14 días o no estar vacunados, deberán presentar prueba negativa de 72 horas o menos. Pruebas caseras no son aceptadas.

Transmisión

La competencia será transmitida por ESPN2 en vivo entre 6:00 y 8:00 p.m.

Acceso al público

Los portones del estadio para la entrada del público abrirán a las 4:00 p.m.