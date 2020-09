Dos de los eventos deportivos anuales de mayor impacto en la isla, desde el punto de vista económico y turístico, perfilan para celebrarse en el primer trimestre de 2021, aunque en términos generales el panorama aún luce lleno de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.

Fue esta la causante de que justo cuando comenzaba la temporada fuerte de grandes eventos de 2020, se vinieran abajo uno detrás del otro a partir de mediados de marzo. Y para el siguiente año, no es mucho lo que hay en agenda. El Puerto Rico Open, junto a una de las competencias canceladas en 2020, la del Ironman 70.3 Puerto Rico, son las dos que están en agenda para efectuarse entre febrero y marzo próximos con sus respectivos promotores trabajando afanosamente.

Mientras, la compañía MB Sports, promotora de la serie de Grandes Ligas que debía celebrarse en la isla en abril pasado entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami, dijo que Major League Baseball (MLB) no está contemplando celebrar juegos fuera de Estados Unidos en 2021, por lo que la oportunidad para el país tendrá que esperar cuando menos hasta el 2022.

La serie de solo dos partidos entre los Indians de Francisco Lindor, y los Twins en 2018 le trajo a la isla una inyección económica de $17 millones. En 2020 un impacto que debía ser mayor con tres partidos entre los Mets y los Marlins, se perdió por la pandemia. (Ramon Tonito Zayas)

“El plan de MLB es no tener ningún evento internacional fuera de lo que será la temporada regular de 2021”, dijo Anaymir “Tuti” Muñoz vicepresidenta MB Sports, a El Nuevo Día. “No vendrían a Puerto Rico, pero tampoco a México ni a Londres”, agregó Muñoz sobre las otras jurisdicciones donde se celebrarían partidos de las Mayores en 2020 y que también sufrieron cancelaciones por la pandemia.

“El plan sería retomar sus eventos internacionales en 2022. No quiero hablar por ellos, pero por lo menos ya me dejaron saber que para 2021 no vendrían”, dijo.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), principal socio y auspiciador de estos magnos eventos, no ha hecho un cálculo total del impacto económico que la isla perdió por los eventos cancelados en 2020. No obstante, sí detalló individualmente algunas de las competencias que más ingresos aportan a la economía del país y que este año nunca llegaron.

La edición 2020 del Ironman 70.3 Puerto Rico se canceló por la pandemia. La de 2021 está programada para el 17 de marzo. (Dennis M. Rivera Pichardo)

Por ejemplo, el Ironman 70.3 Puerto Rico, que estaba programado para mediados de marzo, genera un retorno económico para el país de más de un millón de dólares, según datos de Turismo, con un estimado de 3,500 cuartos noches. Igualmente al cancelarse las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, que también auspicia la CTPR, el impacto económico dejado de recibir es de alrededor de $1 millón, mientras que la cancelación del torneo de dos fines de semana de Puerto Rico Little Lads en Ponce, significó $800,000 menos.

Así mismo, la serie de eventos que produce la compañía Puerto Rico College Sports, entidad que trae a isla competidores de unas 56 universidades de Estados Unidos a entrenar y foguearse aquí (entre el invierno y pasada la primavera), también produce un impacto económico que la CTPR calificó de “millonario”.

Pero el impacto mayor debía generarlo la serie de Grandes Ligas. En 2018 los dos partidos entre los Indians de Cleveland y los Twins de Minnesota aportaron $17 millones a la economía local, de los cuales el Fondo General recibió unos $5.6 millones. Para la serie entre Mets y Marlins se estimaba que el fisco retuviera hasta unos $7 millones.

“Puedo hablar un poco de lo que se está proyectando en cuanto a turismo deportivo para el 2021. Estoy hablando del golf, natación, los tríalos, el ciclismo y el tenis. Esos eventos así, y los acuáticos como el surfing y el paddleboarding, es lo que se va a estar permitiendo para comenzar a activar ese sector”, indicó Imaris Arrocho, directora de mercadeo de la Compañía de Turismo. Arrocho, sin embargo, aclaró que cualquier evento que se pretenda celebrar en la isla en 2021, deberá presentar a las autoridades su protocolo de seguridad contra el COVID-19.

“Estamos dando espacio a recibir esas propuestas mayormente desde enero en adelante. Lo que se está haciendo es abrir las puertas para ver qué cosas podrían tener mayor posibilidad”, agregó.

En la primera parte del 2020 la isla sí pudo disfrutar de dos pilares del turismo deportivo. Del 1 al 7 de febrero se celebró en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan, la Serie del Caribe de béisbol con la participación de seis países. El otro fue el Puerto Rico Open en el Grand Reserve Country Club (antes Coco Beach) de Río Grande, donde actuaron 120 golfistas.

Sin público el Puerto Rico Open

Aunque no se está preparando para contar con espectadores en la decimotercera edición del Puerto Rico Open, y no prevé una recuperación económica significativa en el ámbito del turismo deportivo en general hasta que surja una vacuna contra el COVID-19, el promotor y director de torneo, Pedro Zorrilla, aseguró que los trabajos están en plena marcha de cara al último fin de semana de febrero, del 25 al 28.

“El Puerto Rico Open ya llegó a un acuerdo con la Compañía de Turismo para la realización del evento, y ya estamos en proceso de diálogo con el hotel para los jugadores. Así que la fecha está en calendario y el contrato firmado con la Compañía de Turismo”, aseguró Zorrilla.

“Al día de hoy, el evento va a ser sin público, pero un evento para la televisión. Debemos recordar que el efecto más positivo para Puerto Rico es la transmisión al mundo a través del Golf Channel”, dijo Zorrilla. En febrero pasado se estima que 4.2 millones de espectadores observaron el torneo por dicho canal, lo que el país y la CTPR aprovechan para su exposición.

“Si Dios quiere, en febrero estaremos viendo un ‘reboot’ de turismo y los viajes, y empezaremos a ver un nuevo mundo y una nueva realidad”, agregó Zorrilla sobre el torneo que aportó $10 millones a la economía en 2020 según la CTPR.

De otra parte, el Ironman 70.3 está proyectado para el 21 de marzo, y su productor, Arturo Díaz, anunció que las inscripciones comenzaron el 1 de septiembre para nuevos competidores. Dijo que el 95% de los 1,400 triatletas inscritos para la pasada edición, que se canceló por la pandemia, se comprometieron con venir el año próximo. “No podemos esperar hasta enero para promocionar el evento. Por eso se están lanzando las inscripciones en septiembre, porque esos atletas que están haciendo gestiones para saber a dónde van a ir, tienen que tomar esa decisión ahora”, dijo.