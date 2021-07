Las vistosas piezas que la delegación nacional llevará durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio podrá ser adquirida a partir de mañana, jueves, y hasta el 15 de agosto cuando abra sus puertas la Tiendita Olímpica en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan.

Esta es una iniciativa del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que años atrás solía vender camisetas y otros artículos en la sede del organismo deportivo en el Viejo San Juan. Posteriormente, amplió el proyecto para armar una tiendita en la que los fanáticos y fanáticas de los deportes pudieran sentirse parte de la delegación mientras apoyan a los miembros del equipo de Puerto Rico.

Además de poder comprar ropa y otras mercancías como vasos y prendedores, los ciudadanos podrán comprar los tenis de la marca Joma en su edición limitada.

Igualmente, los fanáticos olímpicos que se encuentran en el exterior podrán adquirir parte de la mercancia alusiva a Tokio más adelante en el mes a través de la plataforma de Brands of Puerto Rico.

“Se acabó la espera. Gracias al respaldo de nuestra gente regresamos con la Tiendita Olímpica contando con el apoyo incondicional del centro de todo, Plaza Las Américas. En ella podrán encontrar una cantidad de artículos que son parte de la vestimenta de nuestros atletas y otros detalles de colección”, indicó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, en declaraciones escritas.

“Queremos que nos visiten y se vistan con los jackets, la ropa oficial de la delegación Tokio, vasos, mochilas, llaveros, calcomanías, las famosas bufandas, lanyard, gorras, entre otros artículos. Una vez se conviertan en fanáticos olímpicos podrán compartir sus fotos en nuestras redes sociales de Copur con nuestro lema Puerto Rico #EsPosible”, añadió Rosario.

La Tiendita Olímpica estará ubicada en el segundo nivel del mencionado centro comercial, en el pasillo del Atrio Central cerca de JCPenney. Mañana abrirá en horario especial a partir de las 10:00 a.m. Sin embargo, su horario normal será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.