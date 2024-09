Como único atleta palestino en los Paralímpicos, Fadi Aldeeb sabe que representa a toda Gaza

Como el único atleta de la delegación palestina en los Paralímpicos, Aldeeb asegura que carga con la especial responsabilidad de representar a todos los palestinos en Gaza , Cisjordania y el resto del mundo , mientras intenta no pensar en su propia situación.

“Soy su voz y quiero hablar, hablar, hablar” , dijo el nativo de Gaza en una entrevista esta semana con The Associated Press.

Además, contó que no ha visto a su esposa e hijo en casi dos años debido a que continúan en Turquía, a donde se mudó en el 2016 para jugar baloncesto. No pueden obtener una visita para unírsele en Francia y él no puede ir con ellos a Turquía sin pasar primero por Gaza.