El proceso evaluativo que comenzó la Fundación Mayagüez 2010 para auscultar la posibilidad pedir y albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 debe estar culminando a finales de este mes, entre el 30 y 31 de octubre, cuando el ente planea entregarle un informe al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

La organización ya terminó la evaluación de las instalaciones deportivas. En este proceso fueron acompañados por los presidentes federativos, quienes los asesoraron en torno a los cambios técnicos que han sufrido los diversos deportes en estos últimos años. Asimismo, les pidieron información sobre el equipo deportivo necesario para hacer un inventario preciso de lo que tienen y de lo que haría falta.

“Puedo decirte que las instalaciones están en un 98-99 por ciento hábiles para celebrar los eventos deportivos ahora mismo”, expresó el director ejecutivo de la Fundación, Jorge Sosa Ramírez, quien expuso que en todo caso harían falta trabajos menores como pintura y arreglar algunas pizarras de las instalaciones.

La segunda fase del proceso, que ha también ha concluido, se centró en afinar otros aspectos más costosos como la identificación de compañías que puedan encargarse del cronometraje de las competencias y de la transportación de los atletas y oficiales, dijo el directivo.

La tercera fase, que es la más compleja, a juicio de Sosa Ramírez, y que todavía no ha concluido, es el alojamiento de los atletas. En esta etapa han considerado atracar un crucero en la bahía de Mayagüez, la utilización de unos módulos o la construcción de una villa con contenedores.

En el caso de los cruceros, les hicieron acercamientos a tres compañías para obtener cotizaciones. Sin embargo, estas empresas le han pedido al comité evaluador que obtengan una dispensa (waiver) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para anclar en el muelle antes de poderles ofrecer un estimado. “Nosotros les presentamos el proyecto al CBP, ellos lo vieron bien y nos indicaron que teníamos que hacer una petición formal del relevo para estar allí, y entre las cosas que tenemos que considerar es el por qué estamos haciendo esa petición y cómo se afectaría el turismo local”, expresó Sosa Ramírez, quien explicó que la idea detrás de buscar estas alternativas es evitar que los hoteles de la zona oeste y áreas limítrofes se llenen con atletas.

Sosa Ramírez argumentó que la petición a la CBP debe salir hoy, jueves. Hasta que no se tenga ese permiso, la Fundación no puede ofrecer un estimado del costo de este renglón, estipuló el director ejecutivo. El crucero estaría tres semanas anclado en Mayagüez y debe tener 4,000 espacios de habitación. En cuanto a los módulos, explicó que eran unas estructuras prefabricadas que tienen forma de casas. El otro proyecto sería tomar dos o tres y montarlas unas encimas de otras, como si fuera un pequeño hotel. La cotización de esa propuesta aún no la han recibido.

Esta proposición requiere que se identifique un terreno y que se construyan unas obras de infraestructura física como disposición de aguas usadas y el basamento en hormigón. También hay que tener en cuenta otras estructuras, como gimnasios y las áreas de recreo, agregó.

Confía en el proyecto económico

Sosa Ramírez estipuló que al momento no pueden hablar de presupuesto, pues quedan varias áreas sin definir. No obstante, entiende que el proyecto es bueno para el país porque incentiva la economía. “Nosotros no queremos vender sueños. Nosotros estamos haciendo un análisis para el Comité Olímpico, que tiene la voz final en si ellos entienden que debemos movernos a eso o no, porque ellos son los que dan la aprobación o no a los Juegos. Nosotros no somos un comité pro-sede. Lo de nosotros es hacer un análisis y mostrar los hallazgos y hacer una recomendación”, dijo. “Nosotros pensamos que, como proyecto económico del país, los Juegos son buenos porque se activan un montón de cosas. Se activa el remozamiento, se activa la pintura, la alimentación, transporte… Se activan una serie de cosas que son importantes, y queremos documentar cuál es el retorno de la inversión y cuánto dinero privado vamos a tener”, puntualizó.

El Copur tendría hasta el 15 de noviembre para solicitar la sede de los Juegos.