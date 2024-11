Conor McGregor pierde caso civil por agresión sexual ocurrida en 2018

McGregor la puso en una llave de estrangulamiento varias veces y luego le dijo: “ahora sabes cómo me sentí en el octágono donde me rendí tres veces”, refiriéndose a un campeonato de lucha donde tuvo que admitir la derrota.

“Él me soltó y recuerdo haber dicho que lo sentía, ya que sentí que había hecho algo mal y quería asegurarle que no le diría a nadie para que no me lastimara de nuevo”, dijo ella.