Controversia entre el Colegio San Ignacio y la Puerto Rico High School Athletic Alliance paraliza toda la acción deportiva en 27 escuelas

Mediante el recurso legal, los demandantes buscaban que se diera marcha atrás a la decisión de la PRHSAA de sancionar a todo el programa atlético de la institución, luego de que se denunciara y probara contra San Ignacio un caso de inelegibilidad de un atleta que participó en los deportes de voleibol y de baloncesto durante el año escolar 2023-2024, por no cumplir con el requisito de edad.

Por ese incidente al Colegio San Ignacio (CSI) se le confiscaron los juegos en que participó el niño de octavo grado, durante el torneo de voleibol celebrado en el semestre de agosto a diciembre de 2023. No fue hasta febrero de 2024, cuando se celebraba el torneo de baloncesto, en el que el niño también comenzó participando, que trascendió que fue inscrito incorrectamente, ya que no cumplía con el requisito de edad.

“Por tanto, se le ordena a la PRHSAA que permita a todos los equipos del Colegio San Ignacio de Loyola participar: (a) de los juegos de postemporada de conformidad con la cualificación adquirida por estos; (b) del campeonato del torneo si clasifican para el mismo; y (c) de las premiaciones según aplique. Este tribunal resuelve que se deje inmediatamente sin efecto la sanción drástica, desproporcionada y excesiva impuesta por la parte demandada al Programa Deportivo del CSI y a sus estudiantes atletas. Se revoca la probatoria impuesta y se dispone que todos los equipos deportivos del CSI podrán participar en el torneo de postemporada de la Liga del PRHSAA. Los estudiantes atletas podrán competir para recibir los premios y reconocimientos que correspondan a sus talentos y esfuerzos deportivos”, concluye la sentencia Pérez Ortiz.

En respuesta, la PRHASS decidió paralizar toda actividad en medio de su postemporada, ya no solo afectando a San Ignacio, sino a las otras 26 escuelas y colegios que forman parte de la liga.

Sin embargo, esa determinación resulta académica ya que además, el comité ejecutivo decidió detener toda actividad deportiva en la liga, por lo que no tiene ningún efecto de que el Coliseo San Ignacio continúe o no suspendido.

El Nuevo Día consultó un experto en derecho deportivo -que prefirió hablar bajo condición de anonimato para mantenerse alejado de la controversia- y este aseguró que aunque técnicamente la movida de paralizar todo el torneo no se constituye como un desacato, pues se utiliza como recurso en lo que el comité ejecutivo acude al Tribunal de Apelaciones, sí se percibe como un acto de mala fe por parte de la PRHASS.

“ Desafortunadamente, los representantes de la PRHSAA no solo se negaron a aceptar estas iniciativas que además de haber puesto fin la controversia, los dotaba con herramientas permanentes que evitaran que otros estudiantes atletas de todas las instituciones, paguen por errores administrativos de adultos, sino que también comunicaron la falsedad de que San Ignacio quería pagar para que nos levantaran la sanción ”, señaló Castelló.

En la sentencia, además, la jueza Pérez Ortiz responsabiliza por “errores administrativos” a “funcionarios adultos del CSI y de la PRHSAA”, y añade: “Por virtud de tal error no imputable a ningún estudiante atleta, la PRHSAA sancionó el programa atlético completo del colegio. Entendiéndose que mientras todos los equipos en las disciplinas de voleibol, baloncesto, soccer y baseball (en las distintas categorías) del Colegio San Ignacio de Loyola fueron colocados en probatoria, lo que implica que los estudiantes atletas no podrían participar en la postemporada de la Liga ni aspirar a premios o reconocimientos por su desempeño deportivo, la negligencia del Comisionado de la PRHSAA al permitir que un jugador inelegible participara de los torneos de la Liga solamente le mereció una amonestación verbal la cual no tuvo mayores consecuencias”.