Puerto Rico consiguió en la noche del domingo una medalla de plata y otra de bronce en la jornada de bolos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La plata fue en la competencia de tríos, mientras que el bronce fue en la categoría de ‘todo evento’, una que se disputa por primera vez en estos Juegos.

En las dos medallas se repitió un protagonista, Cristian Azcona. En tríos, Azcona subió al podio con sus compañeros Jorge Rodríguez y David Márquez.

“Se siente muy brutal. No hay nada equivalente a unos Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Llegar al podio por tercera ocasión en Juegos, se siente espectacular. La medalla con los muchachos en trío, que son muchachos nuevos en los Juegos y no habían cogido una medalla en su vida, se siente hasta más especial poder compartirla con ellos”, expresó Azcona en declaraciones escritas.

Puerto Rico hizo un empuje en la última jornada de la tarde para llegar al podio con 3,935 palos. El oro fue para Colombia (3,951 palos) y el bronce para Venezuela (3,910 palos).

Mientras, Azcona es el primer medallista de Puerto Rico en la categoría ‘todo evento’.

“La medalla de bronce en todo evento, no la veía venir porque estaba bastante lejos antes de empezar el día de hoy (domingo). Solo me enfoqué en el evento de trío con los muchachos y poco a poco fueron cayendo los palos. Fue saliendo todo bien, cuando me entero de que a ciertos otros jugadores no les iba bien, pude cerrar bastante duro. Esa medalla es una medalla nueva. Es la primera vez que juego este evento. Es muy especial”, añadió el boleador profesional en ligas de Estados Unidos.

El podio en ‘todo evento’ quedó definido por Gonzalo Hurtado de México (4,088), Oscar Rodríguez de Colombia (3,990) y Azcona con 3,980.

