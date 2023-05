Nota del editor: primero de una serie de artículos con motivo al evento “Primium Live Event” “Backlash” de la WWE en el Coliseo de Puerto Rico este sábado.

Damian Priest y Bad Bunny se robaron el espectáculo en la lucha semiestelar de la primera noche de WrestleMania 37 en 2021 ante 40,000 personas en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, apuntándose una victoria en parejas frente a la dupla de The Miz y John Morrison.

Fue el momento más importante en la carrera del luchador de ascendencia puertorriqueña Priest, nacido en Nueva York y criado en Dorado, desde que se unió a WWE -la empresa con mayor renombre en la industria de la lucha libre- en 2018 como integrante del programa de desarrollo NXT.

PUBLICIDAD

Dos años después, Priest volverá a tener todos los focos sobre él en la competitiva compañía. Como rudo del grupo “The Judgment Day”, enfrentará, esta vez, al Conejo Malo esté sábado en una pelea callejera en el evento “Premium Live Event” “Backlash” a escenificarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Es la primera vez que la WWE celebra una cartelera ‘pague por ver’ en la isla desde “New Years Revolution” en 2005.

Priest, cuyo nombre de pila es Luis Martínez, volverá a la instalación donde luchó por primera vez en suelo boricua en octubre de 2021 en un combate estelar ante Sami Sayn, defendiendo con éxito su campeonato de Estados Unidos, en un cartel no televisado.

“La representación de la isla en Backlash, Bad Bunny conmigo, es todo especial. Es un sueño que no sabía iba a tener”, dijo Priest en entrevista con El Nuevo Día.

“Es un honor. Sé la importancia de esta lucha, para la compañía, para los latinos, para mí. Cuando luché en Puerto Rico (2021) fue especial y pensaba que iba a ser una de las cosas más importantes de mi carrera. Ahora en Backlash, será el momento más especial en mi carrera. El mundo nos va a ver luchando en Puerto Rico. Nunca pensé que fuera posible”, agregó.

De cierta forma, el éxito de Priest en el róster principal de la WWE está asociado con Bad Bunny. Priest subió a las “mayores” en el evento Royal Rumble de 2021 para luego unirse a la marca de Monday Night Raw. De inmediato, fue asociado con el artista urbano de Vega Baja, quien también daba sus primeros pasos en la lucha libre, un anhelo que tuvo como fanático desde pequeño.

PUBLICIDAD

Esa oportunidad los llevó a un programa contra The Miz rumbo a WrestleMania 37. Priest tuvo la dura tarea de guiar a Bad Bunny en su debut en el escenario más grande de la lucha libre moderna.

Después del éxito y de ganar el título de Estados Unidos en SummerSlam 2021, el personaje de Priest, ahora de 40 años, entró en un limbo. Perdió la faja en febrero de 2022 y parecía que la carrera del boricua no tenía dirección. No fue hasta WretleMania 38 que Priest se unió al grupo “The Judgment”, actualmente compuesto por Finn Balor, Rhea Ripley y Dominik Mysterio, para volver a tener relevancia en la WWE.

Priest y Bad Bunny se cruzaron nuevamente el lunes después de WrestleMania 39 en Los Ángeles. El primero atacó a su compatriota por involucrarse el sábado en la pelea entre Rey Mysterio y Dominik, ayudando al mexicano a derrotar a su hijo.

Benito Martínez Ocasio, nombre del trapero, ya había anunciado que iba a ser el anfitrión de Backlash en Puerto Rico. Sin embargo, por el ataque de Priest, lo retó a la lucha callejera de este sábado, una de las más anticipadas del carte por los más de 18,000 aficionados que dirán presente.

Priest ahora vuelve a estar una posición importante, gracias nuevamente a Bad Bunny, reconociendo la ayuda del boricua en su carrera pese a que ahora son rivales.

“Lo que ha hecho para mí, mi nombre, no sabría dónde estaría hoy día sin Bad Bunny. Cuando comencé en Monday Night Raw fue al lado de él. Los dos juntos. No sabría dónde estaría sin él hoy día. Pelear con él ahora, uno a uno, es lo más grande en mi carrera. Ahora sé que mi nombre va a vivir para siempre, un momento que por siempre estará en los libros de la WWE”, reconoció.

PUBLICIDAD

¿Presión? Claro que hay. Pero, para Priest, hubiera sido más fácil otra lucha en parejas con Bad Bunny. Enfrentarlo agrega un reto mayor por la responsabilidad que tienen de poner en alto a la comunidad latina.

“Hay mucha presión, pero es buena porque estoy muy emocionado por esto. Entiendo la importancia. Haber hecho algo de pareja hubiera sido bueno. Pero, uno a uno, creo que es más grande. Bad Bunny no ha tenido una pelea uno a uno en lo que ha hecho aquí. Es la lucha más grande que se pudo hacer. Es lo correcto”, sostuvo al advertir que no lo tomará suave con su otrora “hermano”.

“Yo sé que está entrenando, pero creo que en realidad no sabe en lo que se ha metido. Una pelea callejera conmigo, no vengo a tomarlo suave. Yo voy a darle duro”, apuntó.

Backlash contará con otras luchas de impacto como Brock Lesnar vs. Cody Rhodes; Sami Sayn, Kevin Owens y Matt Riddle vs. The Bloodline; Seth Rollins vs. Omos; Bianca Belair vs. Iyo Sky, y Rhea Ripley vs. la boricua Zelina Vega.

¿Cerrarán el show Bad Bunny y Priest?

“Todas las luchas van a ser importantes. Sé que la nuestra es un poco más por ser en la isla pero no me molesta donde nos pongan en el show. Vamos a estar ahí que es lo importante”, contestó Priest.