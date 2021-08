En un restaurante en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos, hubo una fiesta puertorriqueña durante la noche del domingo por la gran gesta de Jasmine Camacho-Quinn en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su madre, la trujillana María Milagros Camacho, y otros familiares y amigos vieron como la atleta de 24 años hizo historia con la conquista de la medalla de oro en los 100 metros con vallas en sus segundas Olimpiadas.

En medio de la celebración, la escena más emotiva fue ver a María Milagros en el suelo llena de júbilo por la hazaña que acababa de lograr su hija al darle a Puerto Rico apenas la segunda presea dorada en la historia del olimpismo.

“No puedo creer que tengo una hija campeona olímpica. Una hija con récord olímpico. Cuando te mantienes enfocado y haces el trabajo como lo tienes que hacer, fuera de distracciones, puedes conseguir lo que sea”, dijo María Milagros a El Nuevo Día vía telefónica después de la fiesta.

“Mi hija trabajó fuerte para eso y dijo que estaba preparada para ir a correr y ganar esa medalla. Y lo hizo”, agregó.

Camacho hizo tiempo de 12.37 segundos para colgarse el oro y así unirse a la tenista Mónica Puig como las únicas atletas boricuas con títulos olímpicos. Puig lo hizo en Río 2016.

Para la atleta y la familia, el momento del domingo fue uno muy especial al recordar lo sucedido hace cinco años en su primera aparición olímpica.

En la justa celebrada en Río de Janeiro, Camacho-Quinn tropezó con las vallas y cayó durante las semifinales, una de las imágenes que quebró los corazones de miles de boricuas al verla llorar en la pista al quedar descalificada. María Milagros asegura que ese traspié la hizo más fuerte.

“Ella dijo que no iba a pensar en lo que pasó en 2016. Se mantuvo enfocada. Lo que le pasó la hizo fuerte. Eso fue tocar fondo, pero ahora estaba lista. No iba a trabajar duro por dos años (para que pasara lo mismo). Sin importar que ganara oro, plata o bronce, iba llegar (en Tokio) hasta el final”, comentó María.

Y lo hizo. Camacho-Quinn dominó cada una de las tres carreras de estos Juegos. Y en las semifinales estableció una marca olímpica con 12.26 segundos.

“Cuando vi las semifinales esta mañana (domingo), oh, ahí dije que esa medalla de oro era de ella”, confesó María Milagros, quien se vio en las redes sociales celebrando junto a la familia las tres carreras de Tokio.

“El teléfono ha estado sonando y sonando. Ella me texteó (luego de la final) de que está en muchas entrevistas”, compartió.

Camacho-Quinn, egresada de la Universidad de Kentucky, decidió representar a Puerto Rico cuando tenía la opción de hacer el equipo de Estados Unidos. María Milagros recordó ese momento en que su hija le comunicó tal decisión.

“La gente tiene que entender. Esa fue su decisión. No tuve nada que ver con eso. Ella me llamó un día y me dijo “mamá, ¿qué te parece si corro por Puerto Rico?” Le dije que era su decisión. Al final, naciste en Estados Unidos, pero si quieres correr por Puerto Rico está en ti y nadie te lo va a quitar. Al otro día me llamó y me dijo que iba a correr por Puerto Rico. Eso fue todo y se mantuvo firme”, sostuvo la orgullosa madre.

Luego de que reciba la medalla dorada en la ceremonia de premiación (a las 6:45 a.m. del lunes en Puerto Rico), las festividades probablemente continuarán en Puerto Rico. Aunque el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) no ha dado detalles sobre la llegada de los atletas, María Milagros está lista para abordar un avión y celebrar en la isla junto a su campeona olímpica.

“Ella quiere hablar con las próximas generaciones y decirles que no dejen sus sueños. Ella escogió gimnasia primero, luego voleibol y después pista y campo. Se enamoró de ese deporte y se mantuvo, porque se siente cómoda ahí”, expresó.