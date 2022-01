Arecibo.- La promesa que hicieron funcionarios del Municipio de Arecibo de reunirse en las inmediaciones del parque de patinetas que se construye en la urbanización García fue incumplida este martes, y dos representantes de la comunidad de skaters se quedaron con las ganas de dar sus recomendaciones para que el proyecto pueda ser funcional para este tipo de competencias.

La promesa de una reunión con skaters surgió la pasada semana luego de que El Nuevo Día publicara un artículo en que el olímpico boricua Steven Piñeiro, quien concluyó sexto en los Juegos de Tokio en la modalidad ‘park’, lamentara que la instalación no cuente con las especificaciones necesarias no solo para que sea funcional, sino que brinde seguridad a los competidores.

A raíz de la publicación, el director del Departamento de Desarrollo Municipal de Arecibo, Fernando Seda reaccionó enviando un escrito vía correo electrónico en el que prometió además coordinar una reunión para atender las preocupaciones de Piñeiro y sus colegas. La reunión debía celebrarse este martes según confirmaron los hermanos Axel y Daniel “Danny” Fernández, quienes llegaron hasta el lugar en la Playa Margara de Arecibo, y se quedaron esperando.

PUBLICIDAD

Solo tuvieron contacto con trabajadores de la construcción que estaban haciendo sus labores en el parque en construcción.

“Nosotros fuimos los que alertamos a Steven de lo que está pasando acá y entonces cuando él vino y lo vio, se dio cuenta de lo que está pasando no es funcional”, dijo a El Nuevo Día Daniel, quien dijo que junto a su hermano, como arecibeños, sabían lo que estaba ocurriendo y por eso acudieron a Piñeiro para que se convirtiera en portavoz.

“Necesitamos que traigan personas especializadas en este tipo de proyecto porque los que están ahora son especialistas en cemento, no en skate parks. Ellos se sienten mal cuando uno les dice (advierte), porque ellos van a todas y piensan que lo pueden hacer, pero necesitamos que quien haga eso sea gente que se dedique a eso”.

Lejos de que sea un mero capricho, los hermanos explicaron que los albañiles que ya han laborado en este tipo de proyecto en Estados Unidos, son especialistas y conocen el tiro y pulido requeridos para que los parques de skateboarding no solo permitan que el recorrido en una competencia sea limpio, sino seguro.

“Esos albañiles son expertos y saben la terminación del pulido para que no queden ‘bumps’ y así sea más fácil correr”, aclaró Axel Fernández, quien dijo que en Estados Unidos hay múltiples especialistas que podrían ser traídos para asesorar.

Axel y Daniel Fernández, dos skaters locales que se quedaron esperando por los funcionarios del municipio de Arecibo. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Desde que Piñeiro arribó en la sexta posición en Tokio en el debut olímpico de este deporte, ha abogado públicamente para que en la isla se puedan construir unas instalaciones que puedan satisfacer la demanda y la preparación no solo de atletas como él, sino la nueva generación de skaters.

PUBLICIDAD

Aunque no se presentó a la abortada cita, Piñeiro conversó también vía telefónica y aseguró que a él no lo han convocado a una reunión como esperaba tener.

“Lo que yo quería hacer era coordinar una cita con el alcalde para hablar de la situación. Creo que en Puerto Rico hay como 37 parques y ninguno, de verdad, es funcional. Puede ser el más grande del mundo, pero si un parque no es funcional, no es funcional. Y no necesariamente estoy diciendo que el ingeniero no sabe hacer su trabajo. Él sabe más que yo”, dijo Piñeiro.

“Soy un skater que sabe de skateboard. Pero es como en el baloncesto… nadie puede decirle a Michael Jordan que porque nunca ha construido una cancha de baloncesto, él no sabe de baloncesto”, agregó el skater olímpico, para enfatizar la necesidad de que ingenieros y contratistas se asesoren para hacer su trabajo sobre los requerimientos que debe tener una pista.

“Hablé no sé si fue con el secretario del alcalde y me dijo que iba a coordinar una cita conmigo pero nunca pasó nada… todavía. Ni me han llamado. Eso me preocupa”.

Por su lado los hermanos Fernández dijeron que al llegar este martes al proyecto los trabajadores les indicaron que la razón por la que no había nadie presente del municipio es que los empleados estaban vacunándose contra el COVID-19, y que alegadamente luego coordinarán para reunirse posteriormente.