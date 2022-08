Exactamente diez años después de ganar una medalla olímpica que lo lanzó al estrellato deportivo en Puerto Rico, el luchador Jaime Espinal oficializó hoy su retiro del deporte.

Espinal, que llevaba varios años lidiando con varias lesiones, hizo el anuncio hoy en un una conferencia de prensa en la Casa Olímpica de San Juan, acompañado de su esposa Jane Valencia, su hija Joy y la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

“Hay sentimientos encontrados, pero siento mucha alegría”, dijo Espinal.

El 11 de agosto de 2012, Espinal sorprendió al mundo deportivo al colgarse una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la lucha, estilo libre, en la categoría de 84 kilogramos. Era una medalla que no estaba en el libreto y que lo catapultó a la fama deportiva.

Esa medalla olímpica se unió a otros podios internacionales, como dos medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe (oro en Mayagüez 2010 y bronce en Veracruz 2014) y un bronce en los Juegos Panamericanos de 2015.

De hecho, Espinal es solo uno de tres atletas puertorriqueños con medallas en todas las competencias del ciclo olímpico (Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos), siendo los otros dos el vallista Javier Culson y la tenista Mónica Puig, ambos también retirados.

Espinal fue abanderado de la delegación olímpica en los Juegos de Río 2016. No participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -celebrados en el verano de 2021- al decidir no participar en las eliminatorias nacionales.

El atleta, nacido en República Dominicana pero criado en Puerto Rico, se retira del deporte a sus 37 años. Adelantó que ya está manejando diferentes oportunidades laborales, además de que se enfocará en proyectos pendientes, como su libro para niños Jaimito El Vencedor. Igualmente, se espera que el año que viene se estrene la película “Las superestrellas de la lucha libre”, en la cual hace el papel de Carlitos Colón. También espera trabajar con producción de eventos.

“Gracias a Dios le caigo bien a la gente, personas como (el productor) Paco López y los de Buena Vibra me han ayudado”, dijo Espinal.

“El deporte no te enseña a retirarte. He estado el pasado año trabajando con esto. Gracias a Dios que no me retiro por una lesión repentina. Estoy agradecido de la vida, siento de corazón que he hecho las cosas bien”, abundó.

Espinal, además, confesó que en su futuro a corto plazo no contempla seguir trabajando con el deporte de la lucha. Reveló que actualmente no mantiene buena relación con la federación puertorriqueña. “El deporte de la lucha olímpica y yo no nos llevamos bien ahora mismo”, comentó.

Sí adelantó que, a largo plazo, desea aspirar a alguno de los puestos administrativos más importantes del deporte puertorriqueño.

“Mi plan principal en la vida es ser presidente del Comité Olímpico o secretario de Recreación y Deportes. Ese es mi plan a largo plazo. Tengo que retomar mis estudios (universitarios)”, expresó.