Dos “rookies” acompañarán a Rafa Campos y Chris Nido: conoce a los cuatro boricuas que estarán activos en el Puerto Rico Open

El torneo de golf Puerto Rico Open contará para la edición de este año con cuatro jugadores boricuas, encabezados por el veterano Rafael “Rafa” Campos, quien participará por decimoquinta ocasión en el torneo, y por Chris Nido, quien jugará por cuarta oportunidad en la competencia, que se llevará a cabo desde este jueves hasta el domingo en el Championship Course del Grand Reserve Golf Club, en Río Grande.

A estos dos profesionales se les unen los juveniles Kelvin Hernández y Evan Peña, quienes debutan en el campeonato. Campos y Nido comenzarán su participación el jueves a las 12:41 p.m. desde el hoyo 10. Mientras, Hernández hará lo propio a la 1:14 p.m. también desde el hoyo 10. Por último, Peña saldrá desde el hoyo 1 a la 1:25 p.m.

La delegación nacional se medirá a jugadores como el colombiano Nico Echavarría, quien intentará hacer lo que no ha hecho ningún golfista en Puerto Rico, que es revalidar su título. Echavarría fue el campeón de la edición de 2023, lo que significó su primer título del PGA Tour. También estarán los múltiples ganadores del Tour, K.H. Lee, Kevin Kisner y Cameron Champ, y el ganador del Puerto Rico Open 2022, Ryan Brehm.

PUBLICIDAD

El ganador de la competencia en Río Grande obtendrá el último puesto en The Players Championship.

Previo al inicio de la competencia, El Nuevo Día conversó con los cuatro puertorriqueños sobre sus expectativas en el torneo.

Rafa Campos ha participado en todas las ediciones del torneo, excepto en el 2020. (Stephanie Rojas Rodríguez)

Rafa Campos: “No tengo expectativas”

El deportista, de 35 años, lleva 15 años como profesional y ha participado en todas las ediciones del torneo, excepto en el 2020. Su mejor desempeño fue en el 2021, en la que estuvo en contienda por el título hasta el último hoyo y quedó tercero al empatar con el estadounidense Grayson Murray.

Campos reiteró que está honrado de volver a jugar en Río Grande y se mostró complacido de estar acompañado de tres jugadores jóvenes, dos de los cuales hacen su debut en este torneo.

“El hecho de que estos dos jóvenes (Hernández y Peña) tienen esa oportunidad a los 15, a los 18 años, que sientan esos nervios, esa presión, es una enseñanza grandísima. Me gustaría que los ojos estén un poquito más en ellos (sus compañeros boricuas) para que ellos verdaderamente sientan y sepan qué es lo que se requiere para competir en estas ligas”, expresó Campos.

Contrario al pasado año, Campos llegará a la competencia sin expectativas en cuanto a su desempeño.

“No tengo expectativas esta semana. Creo que cometí un error el año pasado. Era la primera vez que había cambiado el físico. Me sentía sumamente bien, sin lesiones y todo. Me hicieron esta misma pregunta, y dije yo quiero ganar. Y la realidad fue que, cuando las cosas empezaron a salir medio raritas los primeros días, creo que esa presión, ese estrés, esas ganas de ganar tanto, me traicionaron”, recordó.

PUBLICIDAD

“Y creo que eso fue un error que yo cometí el año pasado. No fue que jugué mal, simplemente no tuve el resultado que quería. Pero este año no tengo expectativas. No tengo metas durante la semana. Quiero ejecutar los tiros como yo quisiera hacer. Quiero tratar de seguir mi plan en el campo, como sé que puedo hacerlo”, apuntó.

Chris Nido jugó por primera vez en el Puerto Rico Open en el 2017. (Stephanie Rojas Rodríguez)

Chris Nido: “Es un sueño para mí”

El golfista, de 24 años, lleva tres años como jugador profesional y participó por primera vez en el Puerto Rico Open en el 2017. Nunca ha logrado hacer el corte para jugar las últimas rondas. Nido -quien no habla español- compartió que sus abuelos, tíos, tías y primos viven aquí, por lo que “la isla tiene un lugar muy especial para mí'.

Apuntó que jugar en Río Grande le trae recuerdos de cuando jugaba allí durante los veranos cuando era un niño y entrenaba junto a Wilfredo Morales, lo que calificó de una “experiencia increíble”. Asimismo, dijo que “poder tener la oportunidad de venir a jugar aquí. y representar a Puerto Rico, es un sueño para mí”.

Al igual que Campos, Nido dijo que no tiene metas específicas para esta semana.

“Realmente no hay expectativas. Sólo quiero jugar un buen golf y venir aquí y dar lo mejor de mí en cada tiro y ver adónde me lleva. Pero he estado jugando un gran golf antes de esto, así que espero con ansias la oportunidad de esta semana y ver hacia dónde llego desde aquí”.

Kelvin Hernández (segundo de derecha a izquierda) tiene 18 años. (Stephanie Rojas Rodríguez)

Kelvin Hernández Delgado: “Es muy especial”

El atleta tiene 18 años y estudia en la Universidad de Carolina del Norte, en Greensboro. Es un golfista aficionado y obtuvo su pase al Puerto Rico Open en el Michelob Ultra Tour Championship en diciembre.

PUBLICIDAD

Se describió como un jugador que le apasiona el golf y recordó que empezó a practicarlo a los 7 años de edad, al igual que el fútbol. Representó a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde cerró en la posición número 14. Dijo que lo más que disfruta del deporte es conocer gente y compartir con profesionales como Rafa Campos, entre otros.

Añadió que se sentía honrado de “tener mi primer debut aquí en Puerto Rico” y recalcó que “tener a la familia y a los amigos apoyándome durante la semana es muy especial y estoy muy contento”.

Sobre cómo manejará las emociones al ver a la fanaticada boricua, el joven atleta explicó que su meta es mantenerse enfocado.

“Voy a seguir mi juego, seguir caminando, pero sí, va a haber mucha gente. Conozco muchos amigos (que van a venir), así que van a estar gritando. Pero voy a estar enfocado, tratando de mantenerme en mi línea y seguir hacia adelante y hacer un buen papel esta semana”.

En cuanto a lo que espera sobre su participación, Hernández dijo que quería hacer el corte para las últimas rondas, “y hacer lo mejor que pueda, si no, pues tenemos el año que viene”.

Evan Peña es el jugador más joven del torneo con 15 años. (Stephanie Rojas Rodríguez)

Evan Peña: “Es increíble”

Con 15 años, Evan Peña es el jugador más joven del torneo y compite aquí por primera vez. Explicó que fue invitado a participar gracias al desempeño que ha tenido en sus últimas competencias. Estudia en línea en la American High School, donde cursa el décimo grado.

PUBLICIDAD

Manifestó que “tener la oportunidad de jugar en el Puerto Rico Open es increíble y más junto a estos jugadores (los otros boricuas). Sé que soy el menor, pero poder jugar un evento con ellos significa mucho para mí”. Agregó que siempre soñó con competir en Río Grande.

Se declaró admirador de Rafa Campos por sus representaciones tanto a nivel profesional como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Tenerlo de amigo y de mentor es increíble”, dijo. “Jugar con Rafa en un torneo significa demasiado para mí. Saber que estoy en un evento junto a él es algo que siempre lo soñé, pero nunca me imaginé que fuera tan pronto en mi carrera”.

Peña espera aprender de esta experiencia y llenar de orgullo al país con su desempeño.