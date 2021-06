El golfista Rafael “Rafa” Campos fue confirmado hoy, lunes, como el atleta número 34 de la delegación de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Será la primera vez que Puerto Rico sea representado en el golf masculino de los Juegos Olímpicos, competición que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto.

“Representar a mi isla en el evento deportivo más importante del mundo es un sueño hecho realidad. Aún no lo creo. Me siento feliz, orgulloso y muy bendecido de tener esta oportunidad de que el deporte al que le he dedicado mi vida se sume a nuestra delegación en Tokio” expresó Campos mediante comunicado de prensa.

Campos clasificó entre los mejores 60 golfistas del mundo en la posición 57. Esto se determinó por el escalafón mundial de la Federación Internacional de Golf.

Además, el Comité Olímpico de Puerto Rico y la Puerto Rico Golf Association (PRGA) esperan que la próxima semana se confirme la integración de María Fernanda “Marife” Torres al torneo olímpico de golf femenino.

“Es una noticia positiva, llena de buenas vibras y que sigue llenando de entusiasmo a nuestra delegación. Tener a Rafa como el primer varón en representar a Puerto Rico en (el golf de) los Juegos Olímpicos, después de tanto sacrificio, es motivo de celebración”, dijo la presidenta del Copur, Sara Rosario, en declaraciones escritas.

“Ahora estaremos esperando junto al presidente de la PRGA, Sydney Wolf, que llegue ese listado oficial para unir a la primera mujer en la historia en representarnos en el golf con Martife”, añadió Rosario.

Por su parte, Wolf expresó que “es un sueño de muchos años. Hace años esperaba esta noticia. Es una noticia excelente para Puerto Rico. Estamos sumamente contentos”.