La renuncia de Panamá como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, podría tener serias repercusiones en la preparación de los atletas de Puerto Rico para el resto del próximo ciclo olímpico, y para las demás naciones de la región si el ente rector de la justa no encuentra otro país que se comprometa para el montaje del evento dentro de dos años.

A pesar de eso, el director ejecutivo del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), licenciado Jaime Lamboy, se mostró optimista de que la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) hará todo su esfuerzo por salvar los Juegos 2022, al tiempo que asegura no estar preocupado porque indistintamente de la suerte de los próximos JCAC, los atletas del patio cuentan con una programación de otro sinnúmero de eventos para el próximo ciclo olímpico.

Lamboy dijo estar consciente de que la pandemia del coronavirus ha trastocado toda actividad deportiva internacional, pero dejó ver que no hay que apresurarse en especular sobre una posible cancelación de los Centroamericanos, cuando todavía faltan dos años.

PUBLICIDAD

“Hay que partir de la premisa de que los Juegos Centroamericanos y del Caribe no están cancelados. Lo que sucede es que Panamá ha declinado celebrarlos. No se puede tapar el cielo con la mano. Es una situación seria que la Odecabe tiene que atender”, expresó Lamboy a El Nuevo Día.

El líder deportivo recordó que en otras instancias esto ha sucedido y se ha podido encontrar una sede alterna, y mencionó como ejemplo la edición de 2018, que originalmente estaba programada para Guatemala, y fue la ciudad colombiana de Barranquilla la que presentó la justa.

Cuando se le recordó que las circunstancias actuales son muy distintas al pasado, pues la pandemia ya ha provocado la cancelación de otros eventos y el cambio de fecha en otros casos, Lamboy tampoco se expresó alarmado porque entiende que los atletas tendrán múltiples alternativas para su preparación, aun en caso de que no hubiera Juegos Centroamericanos.

“Pero no quisiera ni quiero especular sobre un escenario sin Juegos Centroamericanos. Nosotros continuamos bajo la premisa de que los Juegos van en el 2022. Parto de la premisa de que van a cambiar de sede. Y en ese cambio de sede los planes del Comité Olímpico siguen igual. No creo que esto implique que de alguna manera tenemos que cambiar nuestra planificación porque ahora mismo nuestra meta y principal evento son los Juegos Olímpicos el próximo año”.

También Lamboy mencionó los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, y los Juegos del Caribe en Guadalupe. A ambas justas esperan enviar atletas de Puerto Rico. “Lo que sí se cancelaron fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud”, dijo.

PUBLICIDAD

Con esto, Lamboy no quiso restar méritos a los JCAC y aclaró que para Puerto Rico y toda la región son muy importantes porque son la primera plataforma internacional para una gran parte de los atletas.

“Yo confío que se va a buscar una sede alterna por la tradición de tantos años. No contemplo que vayan a dejar que se caigan”, dijo.

Lamboy al parecer cree que es más probable que ocurra un atraso de fecha de los JCAA. Pero eso también podría suponer un problema por el ‘tapón’ de eventos internacionales que se creará. De por sí, ya el atraso de las Olimpiadas de Tokio podría suponer un inconveniente, pues como expresó el propio Lamboy, la pandemia ha hecho que “el principio del próximo ciclo olímpico van a ser las Olimpiadas (en 2021).

Posible tapón de eventos

Bajo circunstancias normales, las Olimpiadas debieron haber comenzado este pasado viernes pero por la pandemia fueron atrasados un año. Ahora deben efectuarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Ese año se suponía que no hubiera grandes eventos del ciclo, y que no fuera hasta el 2022 cuando se efectuaran los Centroamericanos.

Un potencial atraso de los JCAA, podría implicar conflicto con los siguientes Juegos Panamericanos que deben celebrarse en 2023. Como recordó Lamboy, incluso antes de que el Comité Olímpico de Panamá anunciara esta semana su retiro como sede, los Juegos CAC se había movido tentativamente para noviembre de 2022.

“Faltando todavía tanto tiempo para esos juegos, desde el punto de vista de alto rendimiento, no hay ningún cambio ahora que podamos o que tengamos que hacer con miras a esa posibilidad”, insistió. “Es especulativo en este momento, y no cambiaría para nada la postura del Copur, por lo menos la del DAR, de cuáles son nuestras prioridades en este momento”.

PUBLICIDAD

No cambiarían los planes

“Si esa eventualidad ocurriera, la trabajaremos cuando la tengamos de frente”, agregó el director del DAR, aclarando que aun cuando decidieran anticiparse a la posibilidad de una cancelación, no cambiaría en nada el plan de trabajo que están ejecutando con miras a Tokio 2021

Lamboy también puso en perspectiva de que aun para los eventos que no son de jurisdicción olímpica, como son Mundiales y Copas de varios deportes, el Copur subsidia a sus atletas para que también participen. Tal fue el caso del Mundial de Atletismo de 2019 en Doha, Catar, donde el semifondista Wesley Vázquez concluyó quinto en la final de los 800 metros.

“Por eso es que no me pongo a pensar en esa posibilidad (de una cancelación de los Juegos CAC), porque irrespectivamente de eso, el taller que tiene el DAR con los atletas, va a ser constante y continuo. No se detiene”.

Además, Lamboy dice que en estos momentos la misma pandemia ha cambiado los conceptos de mediano y largo plazo. Dijo que ahora mismo, no hay un calendario ni siquiera del 2021. Por lo tanto, no se puede planificar más allá de los meses más próximos.

“En términos de la composición de la delegación, bajo las estrategias desde 2014, es la consigna de menos atletas y más calidad. A pesar de que creo que fuimos básicamente con la misma delegación en Barranquilla que en Veracruz (2014), no contemplo que haya un crecimiento bajo circunstancias normales de la delegación nuestra en el 2022. La estrategia nuestra es mejorar la calidad con la misma delegación con el propósito de aumentar nuestra delegación olímpica. Esa sí la queremos aumentar”, concluyó Lamboy, anticipando que para los Juegos CAC la delegación debe estar cerca de los 400 atletas.