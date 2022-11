El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) no descarta pedir la sede de la segunda edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Playa una vez se abra la convocatoria para esa justa multideportiva.

Sara Rosario, presidenta del Copur, expresó que primero se debe esperar por el análisis que haría Centro Caribe Sports, ente que organiza la competencia playera y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La primera edición de los Centroamericanos y del Caribe de Playa será en Santa Marta, una ciudad ubicada en el mar Caribe, en el departamento de Magdalena en el norte de Colombia. Se realizarán del 19 al 26 de noviembre. La idea es que la competencia se celebre cada cuatro años.

“Todavía no hay una convocatoria de una futura sede, pero no es algo que podamos descartar una vez se haga el análisis de esta sede principal. Lo más importante es que el evento quede bien y que Centro Caribe Sports pueda analizar el futuro de esta sede. Pero no tengo dudas que son unos juegos que se van a seguir celebrando”, estipuló Rosario durante el abanderamiento de la delegación nacional.

En la actividad se anunció que la balonmanista Roxanaly Carrasquillo y el velerista Pedro Luis Fernández serán los atletas que llevarán la bandera de Puerto Rico en la inauguración de los juegos.

Igualmente, se informó que la grupo quedó compuesto por 56 competidores (29 varones y 27 féminas) que verán acción en ocho disciplinas: balonmano, tenis y voleibol de playa, surf, aguas abiertas, vela, lucha olímpica de playa y patineta. En su mayoría son atletas de la categoría Sub-23. Entre sus atletas más conocidos está el skater Emanuel “Manny” Santiago, quien representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Rosario recordó que ya existen otras justas parecidas, como los Juegos Suramericanos de Playa y los Bolivarianos de Playa. Mencionó que Panam Sports, quienes organizan los Juegos Panamericanos, también miran la posibilidad de crear una competencia playera.

“Esta es una modalidad que llegó para quedarse. La incursión de la ACNO (Asociación de Comités Olímpicos Nacionales) en los II Juegos Mundiales de Playa el próximo año en Bali (Indonesia) nos hace competir un poco más en estos eventos”, dijo la líder del Copur.

“Sin lugar a dudas es algo que nosotros tenemos que mirar. No son unos juegos que requieran un presupuesto que no podamos alcanzar. Cuando salga la convocatoria, miraremos esa posibilidad, y si está dentro de las posibilidades del gobierno, la Compañía de Turismo y los auspiciadores propios, como no. Sería un gran honor para Puerto Rico tener un evento similar a este en una futura ocasión”, acotó Rosario.

Puerto Rico ha sido sede de los Juegos Centroamericanos de San Juan 1966, Ponce 1993 y Mayagüez 2010. También albergó los Juegos Panamericanos de San Juan 1979.

Mientras, intentó sin éxito traer los Juegos Olímpicos de 2004 y pedir la sede de los Juegos Panamericanos del 2019 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022.