La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, se abstuvo de apoyar o rechazar el Proyecto de la Cámara 764 que crearía la “Ley para Salvar los Deportes Femeninos” y expuso que su participación este jueves en una vista pública se ciñó a hablar sobre la reglamentación internacional vigente en torno a la participación de los atletas transgénero en las competencias deportivas.

“No me estoy oponiendo ni dándole el visto bueno al proyecto. Mi ponencia allí fue para poner en perspectiva la reglamentación internacional que existe. Yo no me voy a oponer a que el deporte pueda tener esa afinidad que estamos buscando de que no hayan atletas transgéneros compitiendo con las femeninas”, señaló Rosario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Pero la reglamentación internacional la establecen las federaciones internacionales, que nosotros tenemos que acatar. Yo no fui a acatar mi opinión, fui como representante del olimpismo para hablar de la reglamentación internacional que existe”, reiteró Rosario, al reaccionar a un comunicado de prensa emitido por la Cámara de Representantes y en el que se señala que el Copur se opone a la medida.

PUBLICIDAD

El P de la C 764, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, dispone que todo equipo deportivo que pertenezca a una escuela pública o institución universitaria pública, o que compita contra estas, solo pueda establecer equipos compuestos por personas del sexo femenino, equipos compuestos por personas del sexo masculino y equipos mixtos.

En la ponencia de Rosario, copia de la cual se le suministró a este medio, indica que uno de los principios del olimpismo es que la práctica del deporte es un derecho humano y que cada persona “debe tener la posibilidad de practicar deporte, sin discriminación de ningún tipo”.

Reitera que el “olimpismo dice que el goce de los derechos y libertades para practicar el deporte debe tener lugar sin discriminación de ningún tipo, como raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, o algún otro estado”.

Igualmente, Rosario alerta que el tema que se evalúa en el proyecto “es uno donde hay que atender dos sectores importantes de la sociedad, y en la forma en que está presentado dejaría fuera la participación de una posible población minoritaria que no debe ser discriminada y merece también tener una participación en el deporte, aun reconociendo la motivación principal de dejar el deporte femenino solo para atletas de nacimiento femenino”.

Rosario también explicó que el tema de los atletas transgéneros se discute desde hace unos años y que tanto el Comité Olímpico Internacional como las federaciones internacionales -como las de natación y atletismo- han tomado decisiones sobre el asunto. Asimismo, compartió que la Comisión Médico Científica del COI “revisa constantemente” sus acuerdos a la luz de la investigación científica y que los criterios del COI siempre están sujetos a revisión de acuerdo a los “cambios y adelantos sociales, científicos y legales”.

PUBLICIDAD

La presidenta del Copur señaló que la situación que se plantea en el proyecto legislativo no tiene un impacto significativo porque la población de personas transgéneros en el mundo “no es muy grande, y de esos, los que llegan al deporte son una mínima parte”. Asimismo, señaló que la probabilidad de que se vea una situación de esta índoles en el deporte escolar -sea en escuelas públicas o privadas-, debe ser muy escasa y que podría haber una mínima probabilidad en el deporte universitario.

De igual forma, indicó que al momento ningún atleta transexual se ha acercado al Copur o a sus federaciones para participar en competencias de alto rendimiento.