Un acuerdo de colaboración para hacer de la ciudad capital una sede permanente de grandes eventos de juegos electrónicos (‘esports’), fue firmado este martes por el Municipio de San Juan y el equipo puertorriqueño de ‘gamers’ Red Rooster, con lo que esperan que esta vertiente del entretenimiento continúe creciendo en la isla, así como lo ha hecho en el resto del mundo una industria que ya genera miles de millones de dólares mundialmente.

Con el pacto firmado por el alcalde capitalino Miguel Romero y el líder del Red Rooster Team, Ricardo Román, ambas partes esperan beneficiarse con un impacto a la economía de San Juan, por un lado, y un crecimiento en el número de exponentes de los llamados ‘esports’ en el ámbitro profesional, por el otro.

Pero no es todo lo que buscan los ‘gamers’ del patio, sino también educar sobre todas las oportunidades que se han abierto con un entretenimiento que se convirtió en una industria que mueve una economía y por ende, ha abierto campo para el desarrollo de profesionales.

“Estoy bien agradecido de estar aquí junto al alcalde y al director (ejecutivo) de la Compañía de Turismo, dos personas que han compartido la visión de nosotros de querer desarrollar lo que es el esports en Puerto Rico, no solo para inyectar a la economía en un nivel local, pero también promover el turismo”, dijo el capitán de Red Rooster Team, Ricardo Román, conocido como “Mono” en el ámbito de los esports.

Como ejemplo, durante la conferencia para anunciar el acuerdo con el Municipio de San Juan y su alcalde, Román hizo alusión a un vídeo que se proyectaba de fondo en el que se mostraban imágenes de un evento internacional en el que participó en Las Vegas y al que asistieron competidores y espectadores de 10 países.

“Lo que queremos es traer ese tipo de evento. Y no solo eso, sino demostrarle a las personas que esto sí es considerado un deporte, que es algo que también es para la familia. En esto de los videojuegos hay gente que tiene el estigma por lo que piensan de los jugadores… que si no son tan activos en cosas de salud o que somos gorditos. Esa no es la realidad”, aseguró Román.

“Porque muchos de estos equipos auspiciados tienen ciertos regímenes, tanto de nutrición como de rutinas físicas. Nosotros tenemos un equipo que está actualmente compitiendo en una liga, que es la Elements League; eso es de (el juego) League of Legends. Y a cada rato tienes sesiones con coaches, terapistas, sicólogos. Todo este tipo de profesiones existen dentro de la industria. Están los comentaristas, los analistas. El videojuego se extiende mucho más allá de simplemente jugar”, prosiguió Román.

Ese tipo de educación, para dar a conocer todas las ramificaciones de los videojuegos como actividad competitiva, es la que Román y otros gamers quieren llevar a cabo gracias al acuerdo con el Municipio, de modo que más personas puedan ver en la industria algo más que solo entretenimiento, sino también un campo profesional.

“Hay industrias y marcas que están al día con lo que es la industria del gaming y cómo se mueve y cómo capitalizar de ella. Estamos tratando de educar al gobierno, a las personas de que esto ya no son solo los jueguitos, sino que es una industria que tiene mucho potencial”, defendió Román. “Hay muchas maneras de traer algo positivo, porque hoy día hay videojuegos con un objetivo terapeútico. Hay juegos hasta para trabajar cosas de la depresión”.

Román señaló que hoy día hay gamers profesionales que pueden vivir de esto, pues tienen salarios de hasta $80,000 anuales o más. Todo gracias a los auspicios que reciben sus equipos, pero también porque se han convertido en productores de contenido, que luego se convierte en un producto para vender.

Román dijo que ese tipo de oportunidades es la que quisiera fomentar en la isla por medio de la celebración de más eventos, que no solo aumenten la popularidad de los esports, sino que atraigan auspicios que permitan la creación de más equipos y el surgimiento de más ‘gamers’ profesionales.

El acuerdo firmado es un preámbulo a la octava edición del Winter Clash, a celebrarse en el Coliseo Roberto Clemente el 19 de marzo. El Winter Clash ya es uno de los eventos más grandes de esports en la isla que atrae competidores de diversos países.

“Queremos que San Juan se convierta en capital del ‘egaming’ del Caribe. Por eso firmamos este acuerdo. Este tipo de evento tiene un gran impacto económico cuando se lleva a cabo”, destacó, por su lado, Romero al tiempo que mencionó que las distintas plataformas de difusión que se utilizan para promover los esports, a su vez brindan exposición a las jurisdicciones que sirven de sedes.

“Tendremos eventos con las comunidades para promover la integración de las familias. Queremos darle notoriedad (a los esports) y visibilidad porque hay una gran oportunidad. Una de las razones para llevarlo a cabo (el Winter Clash) en el Clemente, es que dado a la cantidad de personas que asisten, que podamos hacerlo de manera segura”, agregó Romero refiriéndose a las restricciones por el COVID-19.

Como parte del acuerdo el Municipio de San Juan está haciendo una aportación de $20,000, no en dinero pero sí facilitando el costo del alquiler del Clemente así como la conectividad al internet con un ancho de banda apropiado para asegurar la fluidez del evento, mencionó Romero..

Así mismo, la Compañía de Turismo, principal auspiciador, está aportando $125,000 para la celebración del Winter Clash y otros dos eventos, según dijo el director de la dependencia, Carlos Mercado.