Ceiba. Los estudiantes de la Escuela Superior Santiago Iglesias Pantín en Ceiba tuvieron la oportunidad de participar de una charla educativa enfocada en el periodismo como profesión, donde pudieron conocer las experiencias del mundo del periodismo deportivo desde la perspectiva de Esteban Pagán Rivera, editor de Deportes de El Nuevo Día.

Como parte de los esfuerzos realizados por el proyecto Somos Puerto Rico en el municipio de Ceiba, los estudiantes de los grados 11 y 12, recibieron valiosos consejos para poder llevar una carrera periodística exitosa, a la vez que aprendieron sobre las diferentes vertientes del periodismo en nuestros tiempos, donde las redes sociales y las páginas web son el principal medio de comunicación sobre todo para su generación.

Pagán Rivera, quien es el jefe de la sección de Deportes de El Nuevo Día desde el 2017 y laboró en la misma posición para el periódico Primera Hora, comenzó por compartir con los estudiantes cómo se decidió por esa profesión. Además, compartió cómo su carrera le ha hecho posible cubrir eventos de envergadura mundial y estar frente a figuras como Lionel Messi, Kobe Bryant y LeBron James, entre otros grandes astros del deporte internacional, oportunidades que aseguró jamás hubiese pensado.

“Desde que estaba en la edad de ustedes me encantaban los deportes. Me amanecía viendo béisbol y baloncesto. Yo me dije ‘quiero tener una profesión en la cual yo me gane la vida en el deporte’. Obviamente no iba a ser como atleta, así que dije que iba a mezclar mi otro interés, que es la escritura. ¿Qué hago si combino la escritura y el deporte? Pues periodismo deportivo”, expuso el periodista, quien dijo haberse decidido por el bachillerato en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, justo antes de iniciar su primer semestre.

(XAVIER GARCIA)

De igual manera, el editor relató a los presentes cómo su profesión le ha permitido destacarse y cubrir eventos de envergadura mundial como las Olimpiadas Londres 2012, el Mundial de Fútbol Brasil 2014, el Clásico Mundial de Béisbol 2013, FIBA América Venezuela 2013 y los Panamericanos 2011 en Guadalajara y 2015 en Toronto, entre otros.

“La profesión me trajo muchas experiencias inolvidables. He podido estar, cubrir y contar de primera mano sucesos históricos y ser un testigo de primera fila. Se me han cumplido muchos sueños de trabajar como periodista deportivo en unos de los eventos deportivos más grandes del mundo”, afirmó.

De igual manera, el editor relató cómo en eventos importantes que se han suscitado en el país, como el huracán María o las Elecciones Generales, ha tenido que quitarse el uniforme de periodista deportivo para poder contarle al país otras historias que son relevantes para los lectores. Además, Pagán Rivera relató a los jóvenes cómo fluye el día a día en la redacción de El Nuevo Día, específicamente en su sección de Deportes y cómo cada día puede ser “una nueva aventura” cuando ocurren sucesos que los ponen a correr para poder informar al país.

En medio del conversatorio, una de las estudiantes mostró interés en la meteorología, e incluso dijo estar decidida en cursar estudios en periodismo para luego hacer una maestría en esa rama de la ciencia.

“Mi plan es ir a Sagrado (Corazón) a estudiar periodismo y luego irme a Mayagüez a estudiar meteorología”, dijo la joven.

Mientras, otro estudiante, quien desde que llegó a la sala de conferencia afirmó estar interesado en optar por una carrera en el periodismo deportivo, preguntó dónde puede cursar estudios para especializarse en esa área, ya que Pagán Rivera fungió el pasado semestre como profesor del seminario Periodismo Deportivo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras. Incluso, el estudiante tuvo la oportunidad de conversar directamente con Pagán y aclarar dudas en cuanto a sus aspiraciones profesionales.

El conferencista terminó por exhortar a los estudiantes a evaluar sus habilidades e intereses para lograr escoger la carrera que les apasione, no sin dejar de promover el periodismo como una carrera apasionante, variada y de gran relevancia para la sociedad.