El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico revela que fue diagnosticado con cáncer colorrectal

“Ahora me toca el turno de batallar por mi ‘Salud y mi Vida’ esto de la mano de mi adorada esposa, hijos y demás familiares. Sin buscarlo en esta etapa de mi vida estoy en un tratamiento de cáncer colorrectal, lo cual sin dudas me ha traído mucha tristeza y desesperación. Sin embargo, estoy comprometido en que esta sea la ‘batalla por mi vida’ y así será. Finalmente he reconocido de manera correcta andar de la mano De Dios y así ando”, escribió.