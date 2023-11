Hace aproximadamente un mes, cercano a su natalicio número 60, José “Piculín” Ortiz notó que sufría de un sangrado fuera de lo normal.

De primera instancia, pensó que eran hemorroides. Lo iba a dejar ahí.

No obstante, optó por consultárselo a su esposa Sylvia Ríos quien –sin él saberlo–le sacó una cita médica para realizarse una colonoscopia el 2 de noviembre.

Una visita que, muy posiblemente, le salvó la vida a Ortiz.

“Al momento de despertarme de la colonoscopia, le dije a la doctora, con quien tenemos mucha confianza, que zumbara sin miedo. Que quería saber qué me estaba pasando”, expresó el excentro de la Selección Nacional de Baloncesto a El Nuevo Día.

“Rápido me reveló que tenía un tumor. Que padecía de cáncer colorrectal”, agregó.

PUBLICIDAD

Tres semanas después de eso, específicamente hoy, miércoles, Ortiz, acompañado de Ríos, comunicó la noticia a través de sus redes sociales, recibiendo un sinnúmero de mensajes de apoyo y aliento, tanto de figuras del ámbito deportivo, como artístico y público en general.

“He leído todos los comentarios. Me divierto al leerlos. Agradezco mucho que las personas me apoyen no solamente a mí, sino también a todos los que padecemos de esta enfermedad”, manifestó Ortiz.

“La oración es bien importante para nosotros, aunque es la prevención lo que evita que uno llegue a esto... Que el cáncer se apodere de ti. El mejor mensaje es ese. Que vayan y se miren. Que cuando cumplan 40 años en adelante, la colonoscopia es importante. Un pólipo (tejido) que te quiten a tiempo, es una posibilidad grande que te evite el cáncer”, destacó.

El cáncer colorrectal, de acuerdo al American Cancer Society, es el que se origina en el colon o el recto. A estos cánceres, también, se les puede llamar cáncer de colon o cáncer de recto (rectal) dependiendo del lugar donde se originen.

Ortiz especificó que padece del cáncer de recto.

“Empiezo la quimioterapia ahora en diciembre”, aseguró.

“Ya está establecido el plan. Ya me hice más exámenes y la semana que viene nos sentaremos a la planificación como tal del proceso por los próximos meses. Ya montamos al equipo de profesionales. Gente cercana, conocida, y que tiene gran conocimiento del tema. Estoy en buenas manos de médicos profesionales. Esto ahora es día a día”.

PUBLICIDAD

Contarle a su familia, la parte “más difícil”

En tanto, Ortiz describió el complicado momento en que le tocó darle la noticia a su madre Elba Rijos, así como a su hija, la voleibolista Neira Ortiz.

“Se me hizo muy difícil”, señaló. “A mi mamá, hija, mis hermanas... Bastante. No puedo negarlo. El hermano mayor mío murió el día de mi cumpleaños, hace par de años, de cáncer de colon. Entonces, fue difícil decirle a mi mamá que ahora yo, igualmente, padecía de cáncer”.

/

“Creo que la abuela por parte de mi papá también tuvo cáncer. Pero hasta ahí, no hay más historial que conozca”, matizó.

Respecto a su temple y compostura durante su video compartido en redes sociales, Ortiz detalló que, en consenso con su familia, entendió que era la mejor manera de hacerlo.

“Me sentía fortalecido de esa manera. Con mucho apoyo familiar. Ahora comienza el otro camino mío. El propósito del mensaje es ese. El cáncer no tiene cura. La verdadera cura es hacerse los exámenes periódicamente. A mí me sorprendió. Pero como dice la frase: a lo hecho, pecho”.

El 22 de octubre, en su cumpleaños número 60, El Nuevo Día visitó el hogar de Ortiz, en Guaynabo, para hablar sobre lo vivido dentro y fuera del tabloncillo en estas seis décadas.

Un año antes, en 2022, fue elegido por un panel de 13 expertos como el mejor canastero en la historia de Puerto Rico en “Leyendas del Básquet”.

Ortiz ganó ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán y Cangrejeros de Santurce. Fue, además, exaltado al Salón de la Fama de FIBA en 2019.

“Daremos la batalla como siempre. En este país contamos con grandes médicos que son unos duros en la materia. Estoy listo para la batalla”, sentenció.

El apodado “Concord”, además, dejó su huella en el baloncesto internacional, incluyendo las competiciones de España y Grecia, y jugó brevemente en la NBA con el Jazz de Utah.