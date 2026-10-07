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El surf internacional toma las olas de Arecibo con representantes de 25 países

La tercera edición del Surfing PRO reunirá a competidores en dos eventos que repartirán $106,000 en premios desde este fin de semana

7 de octubre de 2026 - 2:00 PM

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Havanna Cabrero será una de las atletas que representará a Puerto Rico en el evento a celebrarse en la playa La Marginal de Arecibo. FOTO POR: Xavier Araújo / GFR Media Araujo xavier.araujo@gfrmedia.com (Xavier Araújo)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los ojos del surf local e internacional estarán puestos durante las próximas dos semanas en la playa La Marginal de Arecibo con la celebración de la tercera edición del Surfing PRO 2026, que contará con dos eventos que, en conjunto, repartirán $106,000 en premios y reunirán representantes de 25 países.

La primera competencia será el ALAS Tour (Circuito Profesional Latinoamericano), durante este fin de semana. El evento cuenta con 230 atletas inscritos y una bolsa de $40,000 en premios.

Además, otorgará un boleto, tanto en la rama masculina como en la femenina, para los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima, Perú.

El segundo certamen será una parada clasificatoria de la World Surf League (WSL), de nivel QS 4,000, que se celebrará del 14 al 18 de octubre. Contará con 178 surfistas inscritos y repartirá $66,000 en premios.

Puerto Rico busca abrirse paso hacia los principales escenarios del circuito mundial.

Oscar Martínez, presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, identificó alrededor de 10 atletas boricuas que se lanzarán a las olas del norte de la isla para competir en ambos eventos.

Entre ellos destacó a Havanna Cabrero y Faviola Alcalá como dos de las principales representantes locales a seguir.

“Ahora mismo son nuestras dos atletas féminas que mejor lo están haciendo. Son las más cerca que están tanto para la clasificación para Lima 2027 (Juegos Panamericanos) como al circuito mundial”, indicó Martínez a El Nuevo Día.

La fanaticada boricua disfruta del pase de Brian Toth a la cuarta etapa del evento principal del Mundial de Surfing.Con bandera en mano, un boricua celebra la actuación de Toth.En la foto, el surfista chileno Manuel Selman.
1 / 15 | Fotos: Brian Toth pone a gozar a la fanaticada boricua en el Mundial de Surfing . La fanaticada boricua disfruta del pase de Brian Toth a la cuarta etapa del evento principal del Mundial de Surfing. - Ramon "Tonito" Zayas

“Es una de las razones por la que traemos los eventos. Las canchas son las que conocen. Es la razón porque tenemos esta tercera edición con el apoyo y el auspicio del municipio de Arecibo y su alcalde Carlos Ramírez Irizarry”, agregó.

Alcalá, de 22 años, se encuentra en la posición número 35 de la WSL, mientras que Cabrero, de 27, ocupa el puesto 65.

La gira de campeonato cuenta con 24 surfistas durante su temporada regular.

Talento boricua y figuras internacionales

En la rama masculina, Puerto Rico también contará con varios de sus principales exponentes.

En masculino vamos a tener a Brian Toth, que estuvo a un paso de las Olimpiadas en el Mundial de 2024, Dwight Pastrana y el sobrino de Toth que se llama Sage Katz″, añadió.

Entre las figuras internacionales que llegarán a Arecibo estará el californiano Kolohe Andino, quien llegó a ocupar la segunda posición del mundo, además de los olímpicos Bryan Pérez, de El Salvador, y Dominic “Mimi” Barona, de Ecuador.

La actividad no se limitará a la competencia sobre las olas. Los organizadores preparan otras atracciones para el público durante las jornadas.

“Aparte del deporte también habrá un evento musical gratuito, artesanías y gastronomía. Vamos a estar montando un festival completo alrededor del evento. Deseosos de que vengan a apoyar a los nuestros”, resaltó Martínez.

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AreciboSurf
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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