El tribunal vuelve a fallarle en contra a la Puerto Rico High School Athletic Alliance

La controversia en cuestión se inició a raíz de un castigo que la liga le impuso al Colegio San Ignacio por utilizar un jugador inelegible por edad en el torneo de voleibol de agosto a diciembre de 2023. La irregularidad se descubrió a principios de 2024 y la PRHSAA sancionó no solo al equipo sino a toda la institución, prohibiéndole participar de la acción de la postemporada de este año escolar.

“Ante el estado de indefensión de los estudiantes, y amparados en el principio de buena fe que rige las relaciones contractuales, disponemos que la actuación sancionadora constituye un daño irreparable. En esa dirección, reiteramos que los estudiantes-atletas no contaron con un remedio adecuado para cuestionar la sanción ante la Liga. En vista de estas circunstancias, determinamos, al igual que el tribunal sentenciador, que la sanción impuesta resulta arbitraria, desproporcionada e irrazonable. Enfatizamos que la determinación de PRHSAA no se sostiene a la luz de un examen de razonabilidad basado en el marco legal reseñado. Consecuentemente, contraviene con los derechos de los estudiantes, particularmente, el derecho a ser escuchado en cualquier proceso disciplinario, según contemplado en el Artículo 4(16) de La Carta de Derechos del Estudiante, supra. Por tanto, resolvemos que no incidió el Tribunal de Instancia al emitir un injunction permanente al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, a los fines de dejar sin efecto la sanción y decretar la continuidad de las actividades deportivas”.