El mexicano Javier “Bicho” Jiménez Lorenzo es uno de los más de 250 atletas de sobre 20 países que se encuentran en Puerto Rico para competir en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard, que se realiza en la playa El Escambrón, en San Juan.

Sentado junto a sus compañeros de equipo frente a la playa, Jiménez Lorenzo disfrutaba de las competencias del evento Técnico de Stand Up Paddle (SUP) y animaba a los mexicanos que competían. No es la primera vez que visita Puerto Rico y disfruta en sus playas, las que catalogó de calidad mundial.

“Esta playa es una de las ‘top 5′, seguro. Yo he estado en Brasil, California, Perú… Pero Puerto Rico se mete en el ‘top 5′. Está hermosa para pasar el día y tiene un mar muy amigable para todos los niveles de competencia (de SUP y paddleboard)”, apuntó el atleta de 28 años en entrevista con El Nuevo Día.

“La ola es sencilla, el agua está fresca y luego el calorcito afuera. Todo se pone parejo”, abundó Jiménez Lorenzo.

El deportista –que estuvo activo en las preliminares del evento Técnico y competirá en la carrera de larga distancia el viernes- reiteró que las playas en Puerto Rico son excelentes para practicar el SUP y el paddleboard. Asimismo, se mostró satisfecho con el área de competencia en El Escambrón.

“Las playas son hermosas, para pasar el día con los amigos, para practicar el surf y el paddleboard. Este es uno de los mejores países que tenemos para estar en la playa. Yo vengo de México, donde tenemos playas hermosas y buen surf. Pero Puerto Rico no se queda atrás”, dijo el azteca.

“El área de competencia nos ha tratado bien. Hasta ahora que hemos estado haciendo las competencias de carreras ha habido un poco de oleaje, lo que es perfecto para la competencia. Le pone un poco más de adrenalina y técnica”, añadió Jiménez Lorenzo.

El mexicano recordó que no es la primera vez que compite en la isla, pues en 2012 participó en el evento Rincón Beachboy.

Jiménez Lorenzo, que fue subcampeón en el Mundial de 2015 en el evento de larga distancia, también alabó la calidez de los boricuas y su ánimo para la fiesta.

“Los boricuas no paran de tirar la fiesta así queden primeros o en último lugar. Eso es algo que también nos gusta a los mexicanos, no más que ahora estamos compitiendo. Pero he disfrutado el ambiente. Los boricuas tienen muy buen ambiente aquí afuera en la playa”, declaró el atleta, natural de Sayulita.

“Me he sentido muy bien. Contento de estar de regreso a Puerto Rico, con la gente y el clima hermoso y con sus playas”, puntualizó el competidor, cuya meta es conseguir una victoria en el evento de larga distancia.

Buen día para Max Torres y Nimsay García

Los puertorriqueños Max Torres y Nimsay García consiguieron mantenerse en las rondas principales del evento de SUP Surf, que comenzó hoy y culminará el jueves con las rondas de cuartos de final, semifinales y finales.

En el caso de los otros dos boricuas que compiten en ese evento, Dave de Armas y Amanda Rivera Morales, comenzarán su jornada de mañana en las rondas de repechaje.

El presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez Borrás, explicó que Torres superó sus primeras dos rondas hoy y mañana va para la tercera ronda, mientras García pasó su primera ronda y empieza en la segunda ronda mañana también.

Por su parte, De Armas se eliminó en la segunda ronda, y mañana comenzará su participación en una ronda de repechaje. Igualmente, Rivera Morales no pasó su primera ronda y comenzará en repechaje.

Las competencias empiezan a las 8:00 a.m.