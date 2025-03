Esta última reconoció que sintió la presión porque le tocó el tramo de cierre y reloj en contra. “Miraba mi reloj y me repetía: ‘tengo que llegar. Tengo que llegar porque si no me cierran’. La tercera vuelta (circuito de la carrera pedestre) ya yo estaba mirando al cielo, cantando aleluya, a fuerza de mi familia, que me sacó un cartel para animarme”, describió.