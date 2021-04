Participante en todos los eventos del corriente ciclo olímpico y con buen ritmo competitivo en el último mes, el floretista boricua César Colón lidera una delegación de cinco esgrimistas puertorriqueños que buscarán en Costa Rica, desde este sábado, boletos de clasificación a los Juegos Olímpicos.

El torneo se celebrará este sábado y domingo y Puerto Rico tendrá participación en las armas de florete, espada y sable. Participarán en la modalidad individual únicamente.

Puerto Rico no ha tenido un esgrimista olímpico desde el 2004 con el espadista Jonathan Peña.

Colón llega al preolímpico con buen ritmo competitivo luego de conseguir, este mes, el tercer lugar en la liga universitaria estadounidense NCAA y un posterior noveno puesto en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en Egipto.

Ese desempeño lo lleva a subir a la pista con optimismo pese a que este preolímpico de Costa Rica es continental y solamente otorgo un boleto olímpico al ganador de la competencia de florete.

PUBLICIDAD

“Me siento extremadamente bien. Desde que estoy en Nueva York he estado entrenando constantemente más de cinco veces a la semana. Siento que el ritmo de esgrima que he obtenido por acá es excelente y me siento super preparado para el preolímpico. La competencia en los últimos ocho-nueve meses ha sido durísima y me ha ayudado a obtener este nivel”, dijo el residente en el dormitorio de la Universidad de St. Johns.

Colón, del club Fencing Garage, es el floretista varón de la delegación que incluye a los atletas Alanis Rivera Roig en florete femenino, Vilmarie Acosta y Rafael Western en sable, así como a Héctor Maisonet Guzmán en espada, informó el presidente de la Federación de Esgrima de Puerto Rico, Juan Carlos Martínez.

Rafael Western, aquí mientras representó a República Dominicana en los Juegos Mayagüez 2010. (Jose R. Madera)

Rivera Roig es de la escuela el Deporte de Carolina e irá a Costa Rica a su primera competencia de “peso”, dijo Martínez. Acosta se encuentra entrenando en Nueva York y se originó en el club de San Juan. Maisonet Guzmán es un veterano espadista que vio acción en el preolímpico para Río 2016. Y Western tiene 31 años y fue ganador de medalla a nivel de la región en representación de República Dominicana. Es de abuela puertorriqueña.

Todos tienen que ganar el preolímpico para cualificar a Tokio. La mayoría de los puestos de clasificación en la esgrima son otorgados por el ranking de la Federación Internacional de Esgrima.

Colón participó en el equipo de florete masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, así como en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde también vio acción en la modalidad individual.

PUBLICIDAD

Ha visto y tirado durante el ciclo contra todos los candidatos a rivales en el preolímpico de Costa Rica, en el que participarán 14 espadistas del continente. Ya están clasificados por el continente tres estadounidenses y canadienses y un brasileño.

El juvenil Colón también está optimista con el reto.

“Los atletas que van a ese preolímpico son de muy alto nivel. Casi todos son los número 1 de sus respectivos países. He competido contra todos, dos o tres años, pero me siento muy bien y siento que me irá muy bien en la competencia con la preparación que he tenido. Me siento preparadísimo”, dijo.

El el formato de competencia del preolímpico tiene inicialmente una ronda preliminar que clasifica a los atletas por ranking hacia la segunda etapa. Mientras mejor en ranking, más favorable el cruce en la segunda etapa, que es de eliminación sencilla.

Puerto Rico nunca ha clasificado un floretista masculino a unos Juegos Olímpicos, como tampoco un sablista femenino o masculino.

Además de Peña, los esgrimistas olímpicos en la historia de Puerto Rico son Gloria Colón (florete) en Roma 1960 y Mirthescka Escanellas (espada) en Atlanta 1996, informó la oficial de prensa del Comité Olímpico de Puerto Rico, Zacha Acosta.