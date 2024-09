Pilar Victoriá, voleibol

La atleta de solo 28 años amaneció muerta. Su equipo tenía una práctica matutina y al no responder las múltiples llamadas que hicieron los directivos de su equipo a su teléfono celular, personal del club se presentó al apartamento donde residía. Fue entonces cuando se percataron que se encontraba sin vida en su cama. La investigación preliminar encontró que no había señales de violencia en el apartamento, propiedad del equipo.

Juan Izquierdo, fútbol

Johnny Gaudreau, hockey de la NHL

La policía dijo que el conductor, Sean M. Higgins, de 43 años, era sospechoso de estar bajo la influencia del alcohol y acusado de dos cargos de muerte por accidente automovilístico, además de conducción imprudente, posesión de un recipiente abierto y consumo de alcohol en un vehículo de motor. Higgins le dijo a un agente que había bebido cinco o seis cervezas antes del accidente y admitió haber consumido alcohol mientras conducía, según la denuncia penal obtenida por The Associated Press. No pasó la prueba de sobriedad, según la denuncia, aunque su nivel de alcohol en sangre no estaba disponible de inmediato.