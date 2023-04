Félix “Tito” Trinidad, uno de los excampeones mundiales boricuas más queridos y recordados por los fanáticos del boxeo, sumará un reconocimiento adicional a su carrera con la dedicatoria de la novena edición de los Juegos de Puerto Rico, que se realizarán del 1 al 5 de junio bajo el manto del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

El torneo para estudiantes-atletas de todo el país tendrá su sede principal en San Juan, mientras acogerá cuatro deportes en Bayamón (ecuestre), Carolina (bolos), Gurabo (patineta) y Loíza (surfing).

Para el múltiple campeón mundial e integrante del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, este reconocimiento le llena de orgullo y le motiva a mantenerse como un ejemplo para la juventud.

“Es un orgullo para mí el que mi gente me apoye y me busque para sus actividades. El amor por mi gente es grande. Me siento muy contento, y aquí estoy. Sé que vamos a pasar unos días muy bonitos y que esta actividad va a ser inmensa”, expresó Trinidad, que reinó en las 147, 154 y 160 libras.

La actividad de reconocimiento será el 2 de junio, día en que los Juegos de Puerto Rico serán inaugurados en una actividad en el anfiteatro Tito Puente, en San Juan, a partir de las 5:00 p.m.

Trinidad, quien además de boxeo practicó atletismo, baloncesto y béisbol, destacó la importancia del deporte y recordó que es una actividad que tiene el poder de unir a las personas.

“De niño, intenté ser el mejor boxeador, el mejor pelotero... La parte bonita de todo esto es que los jóvenes y los niños se van a disfrutar este evento, y los padres van a estar bien orgullosos de sus hijos”, estipuló.

“Los deportes fueron muy importantes para mí. Hoy día, que ya cumplí 50 años, no tengo vicios. No bebo, no fumo. Nunca me he hecho falta y le digo a los jóvenes que nunca lo hagan, que escuchen a sus padres y que estudien”, aconsejó el carismático deportista.

Los Juegos de Puerto Rico serán del 1 al 5 de junio. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, declaró que Trinidad ha sido un “ejemplo a emular” como deportista y como ser humano.

“Tito Trinidad es ejemplo de ética en su comportamiento dentro y fuera del ring. Es un ejemplo de dedicación, de perseverancia, de humildad, de sencillez y de desprendimiento. Es un ejemplo a emular no tanto solo en el deporte sino porque durante su carrera deportiva y fuera de ella ejemplifica lo que es ser un buen puertorriqueño”, expresó el primer ejecutivo municipal en medio de la conferencia de prensa en la que se ofrecieron detalles en torno a la justa deportiva.

Los Juegos regresan a San Juan

El director de los Juegos de Puerto Rico, Ángel Herrera, explicó que esta edición del certamen contará con 34 disciplinas en la corriente regular y 16 en la categoría adaptada entre las edades de 7 a 18 años. Agregó que para este año tendrán por primera vez una competencia de paso fino. Asimismo, destacó que habrá un evento de ecuestre y una competencia de videojuegos.

Mientras, el director técnico Freddy Rodríguez recordó que la primera edición fue precisamente en San Juan en el 2013. Por su parte, el secretario del DRD, Ray Quiñones, expuso que esperan la participación de alrededor de 12,000 estudiantes-atletas.

A preguntas de este medio sobre la reducción de deportes que se registró entre el año pasado -cuando hubo 40 disciplinas en la corriente regular- y este año, Herrera explicó que se debió a que eran eventos de poca participación, mientras otros son parte de programas del DRD como “Deporte Escolar”. Entre los eventos que no se realizarán este año están polo acuático y aguas abiertas.

“La reducción viene porque no hubo mucha participación en dichas disciplinas deportivas. Tanto los municipios como el Estado incurren en una serie de gastos para llevar a cabo las disciplinas deportivas. A veces es la logística de la Policía estatal y municipal, que tienen que cerrar una serie de calles para que participen 10 personas por lo que no es costo-efectivo hacerlos”, abundó Herrera.

“Otros eventos se han sacado porque en la agencia (DRD) tenemos eventos como son los circuitos playeros, que tienen su propia identidad como tal y se están llevando a cabo meses antes de los Juegos, y por eso separamos los deportes playeros de aquellos deportes que no tienen tanta aceptación en esas edades”, recalcó.

En cuanto a los deportes de más crecimiento han experimentado en estos juegos, mencionó que son los bolos, el taekwondo, karate do, lucha, tenis de mesa, videojuegos, kickboxing y boxeo.

Programa de la corriente regular

* Ajedrez

* Atletismo

* Atletismo IAAF Kids

* Bádminton

* Baloncesto

* Baloncesto 3x3

* Balonmano

* Béisbol

* Bolos

* Boxeo

* Ciclismo

* Ecuestre

* E-Sport

* Fútbol

* Jiu Jitsu

* Judo

* Karate Do

* Kickboxing

* Levantamiento de pesas

* Lucha olímpica

* Natación

* Paddle board

* Paso fino

* Powerlifting

* Sóftbol

* Surfing

* Skate

* Taekwondo

* Tenis

* Tenis de mesa

* Tiro con arco

* Triatlón

* voleibol

* voleibol de playa

Programa de la corriente adaptada

* Atletismo adaptado

* Baloncesto

* Bocha

* Bolos

* Gimnasia rítmica adpatada

* Karate Do

* Natación

* Levantamiento de potencia adaptado

* Taekwondo

* Tenis de mesa

* Tiro con arco

* Triatlón

* Voleibol