Próxima parada: Austria

Luego del intenso Silvertstone Grand Prix el pasado domingo, son muchas las expectativas para el próximo evento a llevarse a cabo en la pista de Red Bull (Red Bull Ring) en Austria este próximo fin de semana. En Silverstone se pudo ver un evento de alta intensidad, que incluyó accidentes, sorpresas en cuanto a posiciones, y una batalla campal para los “Pole Positions” en las últimas vueltas.

Desde el inicio del evento vimos un accidente enorme, en donde una vez más se probó la eficacia del famoso “Halo” que tienen los autos que compiten, y que fue criticado inicialmente por muchos de los equipos. El corredor de Alfa Romeo, Zhou Guanyu, se vió involucrado en un accidente que incluyó también a George Russell, de Mercedes, y a Alex Albon, del equipo Williams. El auto de Guanyu se volcó y siguió deslizándose por la pista hasta chocar con la valla de seguridad. Este accidente provocó entonces la salida de los autos de Mercedes, Williams, y Alfa Romeo. Más tarde otros tres equipos retirarían sus autos: Alpha Tauri (Gasly), Alfa Romeo (Bottas) y Alpine (Ocon).

La batalla por las primeras posiciones entre Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren continuó con intensidad por las primeras vueltas al circuito. Durante estas vueltas, el auto de Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) sufrieron daños. En el caso de Checo, tuvo que entrar al pit para hacer un cambio del alerón delantero de su auto y esto lo dejó reincorporándose en la posición 16, luego de haber estado entre las primeras 5. En el caso de Max, luego de recuperar la primera posición, su auto se vio afectado y fue poco a poco perdiendo posiciones. Inicialmente Max notificó que entendía era un problema con sus gomas (“..tyres are not lovely. I think I’ve got a puncture”) decía Max vía radio a su equipo en el pit. Luego se supo que Max estuvo corriendo con un pedazo de fibra de carbono debajo de su auto, que estaba limitando su desempeño.

Ya para las últimas nueve vueltas, Checo había recuperado la cuarta posición, y la batalla por Pole Position era entre Ferrari y Mercedes. Mientras Checo le ponía presión a Hamilton para la tercera posición, Leclerc y Sainz (ambos de Ferrari) batallaban entre sí por la primera posición. Durante estas últimas vueltas, Checo logró colocarse en segunda posición, y la batalla entonces fue por la tercera posición entre los equipos de Ferrari, Mercedes, Alpine y McLaren. Al final, las primeras tres posiciones quedaron con Carlos Sainz (Ferrari) en primer lugar, Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) en segundo lugar, y Lewis Hamilton (Mercedes) en tercer lugar.

Demás está decir que fue una carrera de mucha intensidad y emoción. Aparte de los accidentes y batallas por posiciones, pudimos ver a Nicholas Latifi, de Williams, clasificando entre las primeras diez posiciones y terminando en la posición 12, sobre Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y Daniel Ricciardo (McLaren). Latifi es un corredor que normalmente termina en últimas posiciones, y tampoco logra clasificar entre las primeras diez.

Para el evento en Austria, posiblemente veamos los mismos equipos batallando las primeras posiciones: Red Bull, Ferrari, y Mercedes. Ya quedó demostrado que Mercedes puede competir con Ferrari directamente, y Red Bull demostró que continúan siendo el equipo a destronar. Hay que tener en cuenta que esta es la pista de Red Bull, y que de no ocurrir accidentes o averías grandes, tendríamos ambos autos de cada equipo batallando estos pole positions, y queda entonces ver cómo los equipos deciden manejar las posiciones entre sus corredores.

El evento del domingo será transmitido a las 9:00am, hora local.

Sobre el autor: José C. Lora Tarrats es un ingeniero de computadoras que es un entusiasta del automovilismo de toda la vida y ávido seguidor de la Formula 1 desde hace cinco años.