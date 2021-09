El luchador olímpico Franklin Gómez nunca pensó que sus logros como estudiante-atleta de la Universidad del Estado de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés) le llevarían a ser reconocido por esa institución educativa en la que estudió entre el 2006 y el 2010.

Es por eso que cuando lo llamaron para decirle que sería exaltado al Salón de la Fama del Departamento Atlético de esa universidad se sorprendió, aun cuando consiguió marcas que al día de hoy permanecen.

“Me llamaron de repente, no esperaba algo así”, expresó el deportista desde Michigan, donde aún se encontraba tras participar de la actividad de exaltación que se celebró el 24 de septiembre como parte de las actividades del “Celebrate weekend”.

“Es un honor bien grande para mí. Me sorprendió porque nunca he estado pendiente a nada de eso (a las exaltaciones)”, agregó el competidor de 35 años que estudió allí psicología y manejo de recursos humanos.

Entre los logros de Gómez que el centro educativo destacó se encuentra el haberse convertido en el último campeón nacional de los ‘Spartans’ de la MSU al conseguir el título de las 133 libras de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) en 2009. Igualmente, fue campeón del Big Ten en 2008 y 2009. Asimismo, acumuló 119 victorias para los Spartans entre 2006 y 2010 y está empatado en el sexto lugar de todos los tiempos en la lista de triunfos de la MSU. De hecho, 19 de esas conquistas se produjeron en la acción del Campeonato de la NCAA, empatado en el cuarto lugar en la lista de victorias de todos los tiempos de la de MSU de este torneo.

La clase del 2021 también está compuesta por Anthony Hamm (cross country / atletismo masculino), Carol Hutchins (softbol / baloncesto femenino), Lynn Janson (golf masculino), Elizabeth Moeggenberg (baloncesto femenino), Floor Rijpma (hockey sobre césped), Charles Rogers (fútbol) y Ron Scott (hockey). Las fotos de los ocho nuevos “inmortales” -junto con una biografía- cuelgan en el Centro Académico de Estudiantes-Atletas Clara Bell Smith. Se unen así a los 154 miembros de las clases anteriores.

Al hablar sobre la actividad de exaltación, el subcampeón mundial de 2011 compartió que se sintió emocionado al recordar todas las veces que caminó por el llamado Smith Center para recibir tutorías para mejorar su inglés. Asimismo, pudo encontrarse con el retirado jugador de la NBA y otrora miembro del equipo de baloncesto de los Spartans, Steve Smith, quien donó $2.5 millones para la construcción de la estructura que lleva el nombre de su mamá.

“Yo iba mucho ahí (al Smith Center) particularmente en mis primeros años”, recordó el tres veces olímpico. “Jamás imaginé que mi foto iba a estar en ese centro. Al contrario, las fotos que estaban allí me servían de inspiración. Yo me decía: ‘Wow, ¿cómo esa gente lograron superarse, mantenerse enfocados y competir”, agregó.

Un descanso mental

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Gómez ha decidido tomar “un descanso mental de la lucha por dos o tres meses”. El atleta apuntó aún va al club de la Universidad de Penn State para entrenar con miras a mantener su condición física. De hecho, no competirá en el Campeonato Mundial de Lucha, que se celebrará en Oslo. Noruega, del 2 al 10 de octubre.

“Necesitaba un descanso mental, que nunca antes había cogido. Estoy aprovechando para visitar familiares y amistades y para despejar la mente”,dijo.

Gómez añadió que todavía no ha tomado una determinación sobre si se retira o no. “No sé todavía. Estoy tomándome un ‘break’ para ver qué voy a hacer. No quiero tomar decisiones a la prisa. He tenido mis altas y bajas, y el deporte puede ser cruel también. Ya veremos”.