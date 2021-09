Para un fanático casual de la lucha libre, el nombre de Damian Priest no va a ser asociado con Puerto Rico.

Así lo quiso en un principio Luis Martínez, nombre de pila del luchador boricua, mientras comenzó a ascender en la WWE desde su debut en la empresa global de entretenimiento en 2018 con dicho “alter ego”, para no ser encajonado en la competitiva y difícil industria por sus raíces latinoamericanas.

No fue hasta Wrestlemania, el evento de lucha libre más grande, el pasado abril, que Priest comenzó a lucir la bandera de la isla en el lado izquierdo de su pantalón, posicionada en el muslo.

Frente a 40,000 personas en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, Priest junto a su compatriota, el artista urbano Bad Bunny, se robaron el espectáculo al vencer a The Miz y John Morrison en una lucha en parejas, combate semiestelar de la velada.

Priest y el Conejo Malo alzaron sus manos en señal de triunfo ante el aplauso de fanáticos, con docenas ondeando banderas puertorriqueñas en apoyo a la dupla latina.

Seis meses después y como campeón de Estados Unidos, Priest se presentará por primera vez en Puerto Rico en el Coliseo José Miguel Agrelot, con el regreso de la WWE a la isla después de dos años, el próximo sábado, 2 de octubre.

El atleta, que cumple 39 años el domingo, conquistó el mes pasado el título estadounidense -ganado en el pasado por emblemáticas figuras de la lucha libre como Ric Flair y John Cena- al destronar al irlandés Sheamus en SummerSlam en Las Vegas, Nevada, frente a una afición de más de 70,000, y ahora porta en el lado derecho de su pantalón la “pecosa” junto a la monoestrellada.

Antes de él, su compatriota Carlito “Caribbean Cool”, hijo del legendario luchador Carlos Colón, fue el primer y último boricua en ganar la faja en 2004.

Damian Priest, exponente boricua en la lucha de la WWE, luce la bandera puertorriqueña en su atuendo de lucha.

En una entrevista con El Nuevo Día, Priest declaró que cargar la faja de Estados Unidos siendo puertorriqueño le ha permitido orientar a sus fanáticos sobre su país, un territorio de la nación norteamericana, ahora que se encuentra entre los luchadores más populares de la WWE.

“Ahora mismo siento orgullo porque puedo representar a mi país y a la isla a la misma vez. Cuando comencé a usar la bandera (de Puerto Rico), muchos (fanáticos) no la conocen. Imagínate, hay muchas personas que todavía no saben que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Para mí, me alegra (estar en esta posición) porque estamos educando. En el momento que me puse la bandera, las personas comenzaron a preguntar de dónde es y por qué la uso”, dijo Priest.

“Ahora, puedo educar a esas personas explicándoles y les puedo enseñar algo que no sabían. Esa es la razón: representación para educar. Todos debemos estar orgullosos de donde somos, cualquier país y cualquier cultura. Entonces, para mí es la razón y siento orgullo de encontrarme en esta posición”, agregó.

Priest nació en Nueva York pero cuando sus padres se divorciaron, creció en Dorado junto a su madre. Entrando a la adultez, se mudó con su padre al Bronx, aprendiendo de artes marciales mixtas, con su progenitor de maestro. Al no encontrar un dividendo económico en el deporte, optó por entrar al mundo de la lucha libre.

Con 18 años de experiencia, Priest luchó en varias firmas independientes como Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling bajo el nombre de “Punisher Martínez” hasta que se cambió el nombre a uno “neutral”, sin ninguna alusión a sus orígenes, cuando firmó con WWE. Primero estableció su personaje en NXT, marca de desarrollo con base en Orlando, Florida, ganando la faja de Norteamérica antes de ser ascendido a la marca de “Raw” el pasado enero con su entrada al Royal Rumble.

“Al principio, no la usaba (la bandera) porque no quería que solo me consideraran de una forma. No solamente soy un puertorriqueño y eso es todo. Yo soy un ser humano y hay diferentes cosas que me hacen Damian Priest. No solo soy una cosa. Entonces, cuando me vi que estaba en una posición de poder representar y no iba a estar en un lugar nada más (ahora de gira), llegó el tiempo para enseñar de donde soy y educar. Esa era la razón. Como dije a los fans para Wrestlemania, que trajeran los carteles y banderas que los representa. Me hicieron caso porque vi banderas de diferentes países y eso me encantó ver”, abundó.

La WWE trabaja ahora mismo con un talento diverso nunca visto en la empresa creada por el promotor Vince McMahon. Este mes, el luchador afroamericano Big E destronó a Bobby Lashey, también de raza negra, por el prestigioso campeonato mundial de la WWE, establecido en 1963 y que solo ha tenido poco más de un puñado de campeones negros.

“Eso nos trae mucho orgullo también porque ya no tiene que ver con de dónde eres, sino el trabajo que pones y el talento que tienes. Eso es lo que te hace subir y ser una estrella. Me encante eso. El que trabaja más fuerte va a ser la estrella. Esas son las personas que deben estar ahí al frente de la compañía y me alegra que esté pasando esto hoy en día”, comentó.

Quiere estar al nivel de Carlos Colón

La pasión por la lucha libre se cultivó en Priest al ver los programas mañaneros de las Superestrellas de la Lucha Libre, de la World Wrestling Council (WWC), y a figuras como Carlos Colón, Savio Vega, El Invader, Chicky Star, entre otros. Carlito, hijo mayor de Colón, fue otro luchador que siguió a principios de siglo.

Ahora trepado en la ola de la WWE, Priest espera estar en la conversación de los mejores luchadores puertorriqueños de todos los tiempos, cuando se retire.

“Yo quiero momentos, yo quiero oportunidades para hacer algo importante, que me recuerden; la semana entrante, el mes entrante, el año que viene. Cuando yo no esté en esta tierra, que todavía hablen de Damian Priest. Quiero que mi nombre viva para siempre. Quiero estar en la misma conversación de esas mismas personas, incluyendo a Pedro Morales. Estar ahí sería todo para mí”, expresó.

Brillo por su cuenta

Después de la lucha junto a Bad Bunny en Wrestlemania, Priest comenzó a luchar por su cuenta, ya con Benito Martínez de vuelta a la música. Luego de una lucha con “zombies” alrededor del cuadrilátero el pasado mayo para culminar su riña con The Miz, que tuvo reacciones mixtas, el boricua desapareció por unas semanas de la televisión. Fue una pausa que no preocupó a Priest, pues confiaba en que su momento de brillar iba a volver.

“No me preocupé porque siempre demuestro que merezco estar aquí (WWE). Cuando pasaron esas semanas que no me vieron fue porque no había nadie (una riña) con quien trabajar. Todo el mundo estaba en una riña en ese momento. Solo esperaba el momento y sabía que iba a llegar porque ellos me lo explicaban (los productores) y yo estaba de acuerdo. Fue mejor esperar en vez de poner en televisión sin tener lógica (una historia). Me hacía más daño. Prefiero regresar luego con algo más importante que hacer. Así salió y, obviamente, funcionó porque estoy en una posición buena”, explicó.

Antes de luchar en Puerto Rico el próximo sábado, Priest defenderá su título de Estados Unidos en una lucha triple amenaza frente a Sheamus y el veterano Jeff Hardy en el evento Extreme Rules desde Columbus, Ohio.