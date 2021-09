El luchador puertorriqueño de la WWE Damian Priest tendrá su primera lucha en Puerto Rico el próximo sábado, 2 de octubre, en el coliseo José Miguel Agrelot y, probablemente, tenga un reencuentro con el artista urbano Bad Bunny.

Priest, oriundo de Dorado y actual campeón de los Estados Unidos en la empresa, no descartó la aparición del Conejo Malo en la cartelera que marca el regreso de la WWE a la isla por primera vez en dos años.

El pasado mes de abril, Priest y Bad Bunny hicieron pareja en la lucha semi estelar de la primera noche de Wrestlemania, el evento de lucha libre más grande en el mundo, en el estadio Raymond James de Tampa Bay, Florida. Se robaron el espectáculo ante miles de espectadores con una victoria sobre el dúo de The Miz y John Morrison.

PUBLICIDAD

Cinco meses después, Benito Martínez Ocasio podría hacer una aparición para apoyar a su compatriota desde las gradas o, incluso, involucrarse en el cuadrilátero para dar golpes.

“Si él está en la isla y no tiene un compromiso, él goza demasiado de la lucha libre para no ir. Obviamente, él está tan ocupado en estos días con tantas cosas, ahora está metido en películas. Pero si el tiene un minuto, se va a aparecer por ahí”, expresó Priest en una entrevista vía telefónica con El Nuevo Día.

A inicios de 2021, con las giras de artistas en pausa debido a la pandemia de COVID-19, Bad Bunny no desperdició el tiempo muerto y cumplió uno de sus sueños al involucrarse con la WWE a partir de enero en el evento de Royal Rumble, creando una alianza con Priest en una riña ante The Miz y John Morrison que duró tres meses.

Para mostrar respeto al producto, Bad Bunny se mudó a Orlando, ciudad donde se encuentran las instalaciones de entrenamiento de la WWE, para pulirse como luchador y no deslucir en Wrestlemania. El resultado final fue una ovación, tanto a Priest como para él, por el desempeño demostrado en el ring.

De reunirse el próximo 2 de octubre, la presencia de ambos seguramente hará estallar el techo del “Choliseo”.

“Definitivamente, ojalá. Si está libre, que se aparezca y le damos a alguien duro”, agregó Priest, quien hizo ayer una aparición como presentador en los Premios Latin Billboards.

Bad Bunny se ha dejado ver este mes en los partidos de los Cangrejeros de Santurce, franquicia del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de la cual es codueño.

PUBLICIDAD

Luis Martínez, nombre de pila de Priest- de 38 años- lleva 18 años en la industria de la lucha libre pero nunca ha luchado en la isla. Es una de las estrellas de mayor ascenso en la WWE desde que hizo su debut en la empresa en 2018 en la marca NXT, ganando el campeonato de Norteamérica antes de hacer el brinco a la marca Raw, la cual se transmite todos los lunes por el canal de cable USA. El pasado 21 de agosto, ganó la faja de Estados Unidos al vencer a Sheamus en el evento SummerSlam en el estadio Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ante la presencia de 51,000 aficionados.

No obstante, ninguna cita se comparará con la que tendrá frente a su gente en Puerto Rico.

“Es increíble porque, de todos los momentos que he tenido este año, definitivamente va a ser uno de los momentos más grandes de mi vida. Olvídate del año. Tengo todas las emociones por dentro explotando. Sé que será una noche increíble. Será mi primera vez luchando en Puerto Rico y en el Choli. ¡Olvídate! Va a estar encendido. Me siento orgullo de tener esta oportunidad y no puedo esperar por ese día”, dijo Priest.

Al momento, Priest no tiene un oponente para la fecha, pero su enfoque es en darle un buen espectáculo a los presentes.

“No interesa con quien voy a luchar, quien esté conmigo en el ring. Solo estoy loco por ira a la isla y a quien me pongan de frente no va a ser un buen día para esa persona”, rió.

Priest defenderá su título de Estados Unidos este domingo en una lucha triple amenaza contra Sheamus y Jeff Hard en el evento Extreme Rules, transmitido por el canal de streaming Peacock. Los boletos para la cartelera de Puerto Rico pueden ser conseguidos por ticketera.com.