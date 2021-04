El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny se ganó el respeto del camerino de la WWE luego de sus exitosa participación en WretleMania el pasado sábado en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, donde sorprendió a los presentes en el estadio y televidentes que sintonizaron por la plataforma Peacock y “Pague-por-ver” como las movidas de lucha libres aprendidas en los últimos meses.

El intérprete de “Booker T”, hizo llaves, recibió golpes, se lanzó desde la tercera cuerda fuera del ring y logró la plancha para la victoria junto a su compatriota Damian Priest frente a los “villanos” The Miz y John Morrison en el combate en parejas semi estelar de la noche, uno de los más aplaudidos de la cartelera por la presencia boricua en las gradas.

Estuvo la mayor parte de 15:05 minutos de la lucha en el ensogado, algo que no se pensó por ser una celebridad en el mundo de la WWE. Reportes indican que la responsabilidad cayó en su hombros debido a que Priest arrastró hasta la fecha una lesión en la espalda. El apodado “Arquero de la infamia” participó en los momentos culminantes para asistir a su colega en el triunfo.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de ganador del Grammy este año en la categoría “Best Latin Pop Album” por “YHLQMDLG”, tomó muy en serio su participación en WWE, entrenando tres veces a la semanas en Orlando desde que hizo su presentación musical en el Royal Rumble el pasado 29 de enero. Su dedicación rindió dividendos el sábado y figuras importantes de la empresa alabaron sus desempeño.

“Su actuación en WrestleMania fue simplemente... asombrosa”, dijo Paul “Triple” Levesque, 14 veces campeón mundial de WWE y ahora ejecutivo de la marca.

“Sus meses de trabajo duro y preparación para su presentación demostró el respeto y dedicación a la WWE y sus fanáticos. Realmente se ha ganado el respeto de todos”, agregó.

Durante la segunda noche del evento el domingo, Triple H fue parte del vídeo transmitido en el descanso entre luchas para anunciar la gira de Bad Bunny por Estados Unidos el año que viene.

Otros de los luchadores que aplaudió al boricua fue Randy Orton, veterano con 14 reinados en la WWE y quien tuvo una lucha el domingo ante The Fiend.

“Ver a Bad Bunny venir a nuestro mundo y detener por completo cualquier gira, su música, todo lo que estaba pasando. Lo detuvo en seco para poder subir al ring. Lo he visto en los cuadriláteros practicando con entrenadores tratando de mejorar dos, tres, cuatro, cinco horas al día. Eso me impresiona. Aprecio a Bad Bunny y su arduo trabajo. Nos dejó a todos impresionados. En mi libro, es una estrella de la WWE”, expresó Orton en una entrevista en The Bump.

La leyenda de las luchas “hardcore”, Mick Foley, coincidió con las palabras de Orton.

“Bad Bunny, de una super estrella de la WWE a otra, respeto y admiro el arduo trabajo y la dedicación que pusiste para hacer que la lucha de anoche en #WrestleMania fuera tan buena y divertida de ver”, escribió en Twitter.

La participación semanal de Bad Bunny en la programación de la WWE culminó tras el pasado choque del sábado. No apareció el lunes en el episodio de Raw.