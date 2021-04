El trapero puertorriqueño Bad Bunny tendrá este sábado el privilegio de participar en el evento que todo luchador sueña con alcanzar en su carrera.

Se trata de WrestleMania, la cita cumbre de la WWE, que por los pasados 36 años se ha convertido en el espectáculo de lucha libre más importante en la industria a nivel global. El mejor ejemplo para definir la importancia de la función, que se extenderá este año por dos noches, es compararlo con el montaje y prestigio del Super Bowl de la NFL.

El artista boricua, fiel fanático del “deporte de entretenimiento”, hará su debut en el ensogado a partir de las 8:00 p.m. a través de la plataforma Peacock en un lucha en parejas junto a su compatriota Damian Priest, enfrentando al dos veces campeón de la WWE, The Miz y su aliado John Morrison. El escenario será el estadio Raymond James de Tampa, Florida, sede del pasado Super Bowl. Por primera vez desde marzo, la WWE tendrá asistencia en las gradas, con un límite de 25,000 espectadores debido a la pandemia del COVID-19.

Para lo seguidores de la lucha libre, WrestleMania es la fecha en la cual los mejores guiones que se trabajan en los programas semanales de la WWE Raw y SmackDown (lunes y viernes) llegan a su punto culminante, como si se tratara de un fin de temporada.

Para los fanáticos casuales que sintonizarán este sábado para saciar la curiosidad y ver en acción a Bad Bunny, la historia del evento inicia en 1985. Tres años antes, el actual dueño de la WWE Vince McMahon, ahora de 75 años, adquirió la empresa de su padre Vincent J. McMahon, antes llamada Capitol Wrestling Corporation (CWC).

En aquella época, la lucha libre en Estados Unidos se concentraba en territorios. Es decir, cada promotor manejaba una marca diferente en un estado o región. Las marcas podían compartir luchadores, pero la promoción no era nacionalizada. Cada cual respetaba la zona de su competidor.

McMahon, con el control de la compañía de su progenitor, no quiso limitarse y soñó en grande. Primero, contrató a los mejores talentos de cada promoción como Hulk Hogan, considerado uno de los luchadores más populares en la historia y ancla de los primeros WrestleMania; “Rowdy” Roddy Piper y Junkyard Dog.

Luego, tomó el Madison Square Garden como la sede del primer WrestleMania para transmitirlo en circuito cerrado (pay-per-view), primera vez que un show de lucha libre se transmitía de dicha forma. Para la promoción, desfiló a Hogan y el resto de los protagonistas en programación “main stream” como en Saturday Night Live y MTV.

El 31 de marzo de 1985, WrestleMania salió al aire con el slogan de “The Greatest Wrestling Event of All Time!” y contó con las participaciones de artistas y celebridades como los cantantes Cyndi Lauper y Liberace, más el retirado boxeador Muhammad Ali, quien oficializó la lucha estelar entre Hogan y Mr. T contra Pipper y “Mr. Wonderful” Paul Orndorff. El espectáculo contó con la presencia de 19,121 espectadores y fue visto en pay-per-view por más de un millón de televidentes, el más grande para un evento de lucha libre en aquel momento.

El éxito llevó a McMahon a realizar la segunda edición el año siguiente en tres sedes al mismo tiempo: Nueva York, Illinois y California, idea que no se volvió a realizar debido a la complicación de la logística.

No fue hasta la tercera parte que la WWE catapultó WrestleMania hasta lo que es hoy en día y nacionalizó la empresa. En 1987, un total aproximado de ‎93,173 aficionados empaquetaron el Pontiac Silverdome de Portland, Oregon, para ver la mítica lucha entre Hogan y Andre The Giant con la contralona que se escuchó por todo el planeta.

De aquí en adelante, WrestleMania se ganó los motes de “La vitrina de los inmortales”, “El show de shows”, “El papá de todos”, “El gran espectáculo de deportes y entretenimiento”, entre otros.

El récord de asistencia para un evento deportivo en una instalación cerrada se mantuvo hasta el Juego de Estrellas de la NBA de 2010, partido que atrajo 108,713 fanáticos al Cowboys Stadium de Dallas, Texas. La WWE quebró su propia marca cuando llevó la edición 32 a dicho estadio y recibió un estimado de 101,763 personas.

Hogan fue el protagonista de los primeros ocho WrestleMania, con luchas memorables ante The Ultimate Warrior, Randy “Macho Man” Savage, King Kong Bundy, Sid Justice y Yokozuna. En 1996, Hogan abandonó la WWE y firmó con WCW, del magnate Ted Turner. La marca luego fue comprada por McMahon en 2001.

Sin Hogan como atracción principal, WWE creó estrellas como Shaw Michaels, Bret Hart, The Undertaker, “Stone Cold” Steve Austin, Triple H y Dwyane “The Rock” Johnson, actualmente uno de los actores mejores pagados en Hollywood, para continuar el éxito de WretleMania.

En 2001, la edición 17, considerada una de las carteleras más completas del evento, se llevó acabo en el desaparecido Astrodome de Houston, Texas, antiguo estadio de los Astros de las Grandes Ligas. Unos 67,925 dijeron presente y fue la primera vez que la WWE tuvo un millón de compras de pague-por-ver gracias a la lucha estelar entre Stone Cold y The Rock, una revancha de WrestleMania 15.

En el nuevo siglo, la batuta en WrestleMania fue pasada a luchadores como John Cena (nueva estrella del cine), Brock Lesnar, Kurt Angle, Bastista (Dave Baustista, también estrella de cine gracias a su participación en “Guardians of the Galaxy” de Marvel), Randy Orton, Edge, Seth Rollins, Daniel Bryan y Roman Reings.

Undertaker, uno de los grandes personajes de la WWE por 30 años, se convirtió en una leyenda del evento con una racha de 21 victorias. La seguidilla fue quebrada, sorpresivamente, en WrestleMania 30 por Lesnar. Taker se retiró con una lucha cinematográfica en WrestleMania 36 contra A.J. Styles el año pasado.

A partir de WrestleMania 24, WWE decidió mudar el evento de coliseos a estadios, llenando el Florida Citrus Bowl en 2008. Para WrestleMania 31, WWE estrenó su canal de streaming “WWE Network” en el cual con un precio módico mensual de $9.99 se podría ver el evento anualmente, más tener acceso a todo el catálogo de lucha de la empresa.

Para WrestleMania 37, la WWE vendió su librería y transmisión de eventos “pague-por-ver” a Universal por $1,000 millones para ser transmitidos exclusivamente en la plataforma Peacock ($4.99 mensual) en Estados Unidos.

En 2019, WrestleMania 35 hizo historia con la primera lucha estelar entre mujeres, marginadas por años en el evento, para cerrar la noche con una triple amenaza por los campeonatos de Raw y SmackDown entre Becky Lynch, Charlotte Flair (hija de legendario luchador Ric Flair) y Ronda Rousey, exestrella de artes marciales mixtas en la marca UFC.

En 2020, marcó un hito en la historia del espectáculo debido a la pandemia. Las cartelera pautada para el Raymond James Stadium se movió al Performance Center de la WWE en Orlando debido al inicio de la pandemia del COVID-19 para llevar el evento sin público durante dos noches.

Antes de la pandemia, la celebración de WrestleMania en la pasada década se extendía por una semana en la ciudades sedes con distintas actividades comunitarias, un “fan fest” y carteleras de luchas alternas como NXT, marca de WWE.