Cuando el breaking debute como un deporte en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, un boricua, natural del residencial Portugués, en Ponce, dirá presente en la competencia.

Víctor Alfonso “Choky” Custodio será el único atleta que representará a Puerto Rico en los Panamericanos al sellar su boleto el pasado junio en un preclasificatorio en Madrid, España.

“Para mí, significa todo porque donde yo me crié como que no había mucha fe... no eran muchos los que podían salir y lograr cosas. Mi meta (en Chile) es estar en el ‘Top 4′ o (llegar a) la final”, compartió con El Nuevo Día

Antes de España, Custodio recorrió este año por Colombia, Brasil, Chile y Canadá para exponerse ante el mundo y sumar los puntos necesarios en el ‘ranking’ para obtener el pasaje a Santiago 2023.

“En el clasificatorio olímpico y en el Campeonato Panamericano de Breaking, que fueron allá en Santiago (Chile), me preparé de una forma como de vida o muerte. Esto es lo dejas aquí o te tienes que quitar del circuito. Ahí impresioné y me posicioné en el ‘Top 24′ del mundo. Entonces después de ahí, como he hecho números muy altos, caí en el ‘Top 12′ de los Panamericanos”, explicó.

“El breaking técnicamente quien lo creo fueron los morenos y los boricuas, así que tiene que haber un boricua dentro”, fue el pensamiento de Custodio al momento de conocer de que su disciplina, que inició a practicar a sus 5 años, entraría por primera vez en el ruedo olímpico.

El boricua fue también el primero de la isla en llegar a Francia para demostrarle al Comité Olímpico Internacional (COI) cómo es el breaking, antes de que fuera aprobado para los próximos Juegos Olímpicos París 2024.

El propio COI, según Custodio, quedó impresionado con esta disciplina, que nació en las calles de Nueva York entre finales de la década de 1960 y principios de los 70, como parte de la cultura ‘hip hop’.

“Ellos (miembros del COI) vieron el sistema y no lo se explican todavía (como entrenamos). No hay un sistema de entrenamiento que pueda descifrar qué es lo que necesita un ‘B-boys’ porque es muy intenso”, dijo el atleta, quien se ejercita en dos veces al día para sumar unas cuatro a cinco horas de entrenamiento.

Mirada fijada en París

En Santiago 2023, que se celebrará del 20 de octubre al 5 de noviembre, Custodio buscará su boleto al máximo escenario mundial del deporte.

Para esto, en las justas del continente americano, donde se enfrentarán 16 atletas, deberá culminar entre las mejores cuatro posiciones. De lo contrario, podría tener otras tres oportunidades en los clasificatorios olímpicos para así alcanzar la meta.

“Ahora mismo estoy 60 en el mundo y para los clasificatorios van el ‘Top 40′. Me faltan 20 posiciones, así que estoy bien cerca. Por eso es que los Panamericanos son superimportantes”.

Custodio buscará en Santiago 2023 el pase las Olimpiadas de París 2024. (Suministrada)

Otro camino, que pareciera más sencillo, es conquistar el primer lugar en su próxima compromiso en Bélgica, que se llevará a cabo del 20 al 25 de este mes.

“Esto es una competencia de lotería. El que gana el primer lugar va directo a las Olimpiadas. Pero voy porque mientras más me vean, más fáciles van saliendo las cosas porque esto es un deporte de apreciación”, dijo.

Trabajar en el legado

Con 32 años, Custodio busca escribir su nombre y su apellido en el libro de la historia del breaking boricua y mundial.

“Que donde quiera que se paren puedan decir: ‘Mira, Víctor Alfonso Custodio “Chocky” fue el primero de esto y esto’. Eso es lo que busco, pero lo digo con mucha humildad”, relató con emoción, mientras recordó las felicitaciones de su familia y amigos, entre ellos, el ex luchador olímpico Jaime Espinal.

“Él (Espinal) me dice ‘Chocky, tú no sabes dónde tú estás ahora mismo, créeme, eso es otra cosa’”, contó.

Ser recordado en esta disciplina, no tradicional, no es el único anhelo de Custodio, sino también abrir puertas para futuras generaciones interesadas en dedicarse al famoso baile.

“Después, con el tiempo que uno pueda sentarse más adulto y decir ‘mira fui el primero de Puerto Rico, pude abrir las puertas para otras personas’ y eso es lo que yo quiero”.

Para que nazcan nuevos talentos y ocasiones de éxito en el breaking en la isla, Custodio dijo que necesitan más respaldo.

“Pienso que lo que necesitamos es más apoyo. Yo no diría económico, pues voy decirlo bien sincero: yo no necesito que alguien me dé dinero para yo enseñar a bailar. Sí pienso que falta más publicidad para limpiar la mancha que tiene el deporte porque todavía te apuesto que le puedes decir a varias personas, ‘el breaking está en las Olimpiadas’ y te van a mirar con esa cara de que ‘yo creía que eso ya no existía’”, concluyó.