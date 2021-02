Durante esta pandemia causada por el COVID-19, múltiples sectores del deporte en la isla han sido golpeados económicamente, incluyendo atletas, entrenadores, clubes privados y federaciones, entre otros más.

En el listado también hay que incluir otro grupo afectado ante la falta de competencias en el país por los pasados 11 meses: las tiendas de artículos deportivos.

Sin ligas ni eventos no se mueve la actividad económica que genera la compra de balones, zapatillas, bates, mallas, uniformes y medallas, entre otros artículos, en las tiendas especializadas de deportes.

Estos establecimientos en Puerto Rico son un eje en la economía deportiva y sus propietarios pueden confirmar el impacto negativo en las finanzas de sus respectivos negocios debido a la ausencia de competencias por el coronavirus.

La principal tienda de artículos deportivos en la isla es Deportes Salvador Colom, que vende al detal y al por mayor, y que es el principal suplidor de las marcas más usadas por las distintas ligas aficionadas o profesionales.

Su presidente, Salvador Colom, hijo, confirmó el golpe económico.

“Ha sido un efecto negativo. No hay Pequeñas Ligas (de béisbol). No hay torneos de baloncesto, de voleibol, y no hay escuelas. Se ha afectado muchísimo”, dijo Colom en una visita de El Nuevo Día al establecimiento en Puerto Nuevo.

Colom dijo, por ejemplo, que el gobierno es uno de sus principales clientes por medio del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y del Departamento de Educación en la compra de artículos deportivos para las escuelas y los talleres recreativos del gobierno.

Las ventas al gobierno han estado muy por debajo desde el pasado año, dijo Eugenio “Geño” Torres, gerente general de Deportes Salvador Colom, por su lado.

“El gobierno es un componente importante de nuestras ventas. Esas ventas se han visto afectadas en un 80 por ciento al no haber escuelas y con toda la actividad deportiva detenida. Como no hay deporte, el municipio no le está proveyendo equipo”, dijo Torres.

Salvador Colom, hijo, (izq.) y Eugenio Torres hablaron del impacto económico en la tienda de Deportes Salvador Colom durante la pandemia. (David Villafane/Staff)

El DRD, por su lado, confirmó que no ha hecho compras en este año fiscal —que inició en julio con su presupuesto de $100,000— para adquirir equipo deportivo, pero agregó que comenzará a hacerlo ahora que se reactivarán sus centros de formación.

Mientras, la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), con sus 18 instituciones y 7,500 atletas afiliados, es también un cliente importante de Deportes Salvador Colom y de otros proveedores de artículos deportivos en la isla. La LAI estuvo inactiva en el pasado semestre y todavía no ha anunciado si reactivará la competencia este semestre.

Entre sus cancelaciones de calendario está el fin de semana del Festival Deportivo que cierra con las Justas de Atletismo, cuya sede se disputan los municipios de Ponce y Mayagüez, porque representa un sustancial ingreso económico por todo el movimiento de estudiantes durante un fin de semana.

Uno de los miembros de la LAI es la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que le suple equipo a decenas de atletas en ambos semestres para que participen en la gran mayoría de las 21 disciplinas que ofrece el organismo.

Su director atlético, Freddie Ramos, reveló que, ante la falta de actividad deportiva, no utilizó ni la mitad de los $75,000 presupuestados para la compra de equipo el pasado año.

“Utilizamos entre $25 y $30,000 el año pasado”, dijo Ramos quien añadió que realiza el 90 por ciento de sus compras en tiendas de Puerto Rico y que tiende a utilizar un abanico de suplidores para la compra de artículos.

“Y al presente (en el 2021) no hemos comprado ningún material”, agregó Ramos, al indicar que tampoco usó unos $45,000 para darle hospedaje a sus atletas durante las Justas de Mayagüez en 2020.

Mayor crisis en Utuado

Si mal le ha ido a Deportes Salvador Colom, más afectadas se han visto las tiendas deportivas con un mercado más pequeño fuera del área metropolitana.

En Utuado opera el Centro Deportivo Guarionex, que le suple equipo a las pequeñas ligas de béisbol, al voleibol, al baloncesto, al atletismo, al fútbol, y hasta al club local Águilas de la Montaña de tenis de mesa que sirve de centro de entrenamiento de la estrella nacional Adriana Díaz y otros atletas nacionales.

PUBLICIDAD

Su propietario Adalberto “Beto” Rodríguez dijo que las ventas se han ido al “piso”, tanto en el sector gubernamental como en el universitario. En Utuado tiene sede uno de los recintos de la UPR.

“No he enviado tan siquiera cotizaciones al municipio ni a la universidad”, ilustró.

Rodríguez detalló que el municipio le compraba previo a la pandemia entre $10,000 a $15,000 en equipo para sus actividades recreativas y escolares. Para ese mismo propósito, añadió que el Recinto de la Montaña invertía entre $3,000 y $4,000 para sus estudiantes-atletas.

Desde marzo del pasado año, no hay acción competitiva en las ligas infantiles y juveniles en la isla en todas las disciplinas, por lo que la venta de equipo deportivo ha mermado. (David Villafane/Staff)

En 11 meses de pandemia, Centro Guarionex ha dejado de facturar aproximadamente $18,000 de parte del gobierno y de la universidad. “Todo eso se ha ido a cero”, dijo Rodríguez con resignación.

En Puerto Rico operan más de 30 tiendas de artículos deportivos que deben estar en situaciones parecidas a las antes mencionadas.

Mas ventas de pesas

Por otro lado, las tiendas sí han capitalizado durante la pandemia con la venta de otro tipo de artículo, como las pesas para ejercicios de fortalecimiento muscular y la ropa deportiva que la ciudadanía ha comprado para hacer actividad física.

El gobierno abrió las playas y otros lugares al aire libre para la actividad física por el bien mental y físico de la ciudadanía. Las ventas de bicicletas también se han disparado durante este tiempo.

Deportes Salvador Colom dijo ha vendido miles de libras de pesas, pero aún así los números continúan en rojo.

“Entre todo, sumando y restando, las ventas han bajado en un 40 por ciento”, calculó el gerente Torres.