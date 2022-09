El Albergue Olímpico Germán Rieckehoff, en Salinas, no sufrió daños considerables a consecuencia del paso del huracán Fiona por Puerto Rico la semana pasada y ya comenzó a ofrecer servicios a las federaciones y a los estudiantes de la Academia Olímpica.

El nuevo director del Albergue, Jaime “Piro” Cabrera, explicó que la instalación deportiva-educativa solo recibió mucha agua y experimento la caída de vegetación. Igualmente, indicó que cuenta con servicio de agua gracias a que se sirven de pozos aledaños y con energía eléctrica debido a que adquirieron generadores.

“Gracias a Dios, Fiona no nos hizo mucho daño. No hay nada grave. Básicamente fue vegetación y agua”, apuntó Cabrera, en entrevista telefónica. “Estamos trabajando con planta eléctrica y nos servimos con agua de pozo”, añadió el exjugador de baloncesto y voleibol.

El pueblo de Salinas, ubicado en el sur de la isla, recibió intensas lluvias y vientos producidos del huracán Fiona. Asimismo, se reportó que sobre 2,000 residencias fueron afectadas en ese pueblo.

Cabrera dijo que la Academia Olímpica comenzó a recibir estudiantes este lunes. Este proyecto es independiente a la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz (Ecedao), que está ubicada al lado del Albergue y pertenece al Departamento de Educación. Esta institución comienza a dar clases el próximo lunes.

La Academia -explicó Cabrera- funciona como una escuela privada en la que los alumnos pagan matrícula y mensualidad. Los alumnos toman clases por la mañana y durante las tardes practican su deporte. Asimismo, pernoctan en el Albergue. Entre las disciplinas que son parte de la institución académica están el béisbol y el baloncesto. Este proyecto lleva unos tres años y comenzó bajo la administración de Ramón Álvarez.

En cuanto a las estructuras que habían sido afectadas por el huracán María hace cinco años, Cabrera dijo que aún siguen sin repararse del todo.

“Todavía estamos como está nuestro querido país. Por ejemplo, el centro de tenis, por mil razones que aún no me explican bien, no se ha podido rehabilitar completamente. Casi todas las demás han sido rehabilitados”, declaró Cabrera, quien lleva solo dos meses en el cargo de director. “En algunos todavía se cuela el agua, pero el centro de tenis es el que no se ha podido terminar y la piscina de olas, que quiero abrirla para enero de 2023”, añadió.