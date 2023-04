Mayagüez. - El fondismo puertorriqueño tiene una nueva figura a seguir en este ciclo olímpico.

Se trata de Héctor Pagán, el triple campeón de los eventos de larga y media distancia de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) por dos ediciones consecutivas.

El jueves pasado, el integrante de la Universidad Interamericana se apuntó la primera presea dorada con la conquista, por segundo año corrido, de los 10,000 metros al parar el reloj en 30:12.49, mejorando su marca personal de 30:28.44 minutos.

El viernes, dominó nuevamente los 5,000 metros con tiempo de 14:44.43. El sábado corrió los 1,500 metros en 3:56.35.

Con sus tres medallas de oro, fue el atleta más valioso de la Universidad Interamericana, que ganó las Justas en ambas ramas.

Pagán, de 21 años y nativo de Barranquitas, está en agenda para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023 a comenzar el próximo 23 de junio, más los Juegos Panamericanos Santiago de Chile a iniciar el 20 de octubre.

A la justa panamericana clasificó con una presea dorada en los 10,000 metros en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, que se celebraron en el 2021 al detener el cronómetro en 30:20.48.

Para la competencia regional este verano, apunta a participar en los 5,000 metros.

“Las Justas son una preparación y ver en el nivel que estamos. Definitivamente, me encuentro en un buen nivel. El jueves, me fue súper bien hasta el kilómetro ocho, fuerte. Pienso que fue algo más mental (no lograr la marca LAI) porque preparado estaba. Pero ahora, de cara a los Centroamericanos, me siento en condición y emocionado por representar al país a nivel adulto”, dijo Pagán a El Nuevo Día.

“De los Centroamericanos espero dar mi mejor esfuerzo a ver si podemos traer una medalla para Puerto Rico. Es mi meta. Trabajando duro por eso. Todos los días trabajo arduamente”, agregó.

En los 5,000 a nivel Centroamericano y del Caribe, Pagán se encuentra tercero en el escalafón de la región.

Aunque quedan meses para los Panamericanos, Pagán mira con ilusión la fecha a finales de año.

“Es la que me lleva bien motivado porque cuando cogí la medalla de oro en Cali, cogí el pase directo a Chile 2023 a nivel adulto. Desde ahí comienza mi preparación, un nuevo nivel enfrentándome a un nuevo reto”, indicó.

Inicios en marcha

Pagán, estudiante de contabilidad en la Inter, dio sus primeros pasos en atletismo en la disciplina de marcha cuando cursaba el noveno grado para llenar un hueco.

En la escuela superior, comenzó a dedicarse de lleno a las pruebas de distancia con su entrenador Ramón Nieves. Aún entrena en la “cuna de los próceres” agregando un nuevo coach, Leandro Ghelfi. Con el apoyo del Comité Olímpico de Puerto Rico, apunta a su próximo debut a nivel adulto.

“Trato de tener la menor presión posible. Esto es cuestión de disfrutarlo y es lo que estoy haciendo en lo que me gusta. Estamos luchando arduamente para que el público se disfrute mis carreras”, indicó sobre su etiqueta de promesa.

Pensando en el futuro, Pagán se ve de lleno como atleta de maratón (42 kilómetros).

“Es el paso grande que quiero dar para ir a las Olimpiadas de 2028 (en Los Ángeles). Se me va a hacer un poco difícil (para París 2024) en la pista, no lo niego. Pero sé que en maratón tengo grandes posibilidades y lo que me llena de motivación. Es un proceso largo pero dispuesto a tomarlo. Mejorar mis marcas de 5,000 y 10,000 metros me ayudarían tanto porque si estoy más rápido en esas distancias, tengo más tolerancia al ritmo de arriba. Nos iría muy buen en maratón si logramos las marcas en 5,000 y 10,000″, apuntó.

Por el momento, Pagán continuará como atleta de la LAI por los próximos dos años, extensión debido a la pausa en 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia de COVID-19. Terminado su bachillerato en mayo, hará una maestría en finanzas.