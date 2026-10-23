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Irad Ortiz Jr. sufre aparatosa caída, se fractura un tobillo y tendrá que ser operado

El destacado jinete puertorriqueño permanecerá fuera de competencia por tiempo indefinido

23 de octubre de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La nueva lesión representa otro duro golpe para el destacado jinete boricua, quien apenas había regresado a la competencia el pasado 2 de octubre. (Ramn "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. sufrió una fractura en el tobillo izquierdo tras caer de su ejemplar durante la novena carrera del jueves en el hipódromo de Keeneland, en Kentucky, y tendrá que someterse a una intervención quirúrgica que lo mantendrá fuera de competencia por tiempo indefinido.

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La información fue confirmada por su agente, Steve Rushing, mediante un mensaje de texto, según reportó el medio especializado Daily Racing Form.

El accidente ocurrió cuando la potranca She’s Good Trouble, de dos años, tropezó apenas un paso después de salir del aparato de salida, lo que provocó que Ortiz perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

La potranca continuó corriendo sin jinete hasta que fue controlada por un empleado de la pista. Según el reporte, el ejemplar no aparentaba haber sufrido lesiones.

Tras el incidente, personal de emergencias del hipódromo acudió a auxiliar al jinete boricua y lo trasladó inicialmente en un vehículo hasta el área de primeros auxilios de la instalación.

Luego de una evaluación preliminar, Ortiz, quien se encontraba consciente y alerta, fue retirado en una camilla y transportado en ambulancia a un hospital cercano.

La nueva lesión representa otro duro golpe para el destacado jinete, quien apenas había regresado a la competencia el pasado 2 de octubre, luego de permanecer casi dos meses fuera de acción por una lesión en el pie izquierdo.

Su regreso se produjo precisamente durante la jornada inaugural de la temporada otoñal de Keeneland.

Pese a la prolongada ausencia, Ortiz se mantiene entre los principales jinetes de la hípica norteamericana en la presente temporada.

El puertorriqueño ocupa el sexto puesto en victorias, con 227 triunfos, y el tercero en dinero producido por sus montas, con aproximadamente $28.3 millones en premios.

Se perderá la Breeders’ Cup

La fractura también lo dejará fuera de la Breeders’ Cup, programada para el 30 y 31 de octubre, uno de los acontecimientos más importantes del calendario hípico internacional.

Ortiz tenía compromisos para montar varios ejemplares en las principales carreras del evento, entre ellos Further Ado, en la Breeders’ Cup Classic, con bolsa de $7 millones.

También estaba previsto que condujera a Rhetorical en la Mile, con premios de $2 millones; Splendora en la Distaff, también de $2 millones; Built en la Sprint, de $2 millones; y Salahudin en la Juvenile, con otra bolsa de $2 millones.

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Irad OrtizHipismo
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