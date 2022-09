La vallista puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, medallista de oro de las Olimpiadas de Tokio 2020 y actual poseedora del récord olímpico (12.26 segundos) de los 100 metros con vallas, buscará este jueves añadir otro título a su exitoso resumé cuando corra en la final de la Liga Diamante en Zúrich, Suiza.

Su carrera, programada para la 1:25 de la tarde, hora en Puerto Rico, forma parte del cierre de temporada de la Liga Diamante en el evento denominado como el Weltklasse de Zúrich.

Jasmine, que viene de ganar medalla de bronce el 24 de julio en el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, buscará añadir a su arsenal de conquistas el trofeo de la Liga Diamante, que sería su primer título en este circuito profesional.

De lograrlo con una victoria en la carrera final, vendría a ser el tercer título de Puerto Rico en un evento de una temporada de la Liga Diamante, lo que colocaría a la isla en una posición de honor, de acuerdo al entrenador de atletismo y profesor Carlos Guzmán, quien recordó los dos cetros sucesivos que consiguió el ponceño Javier Culson en los 400 metros con vallas, en las campañas de 2012 y 2013.

“Sería el tercer título de Puerto Rico en una década en la Liga Diamante, que haría que Puerto Rico sea el país número 21 con tres títulos, de las 204 federaciones (de atletismo) que hay en el mundo”, destacó Guzmán, quien puso así en perspectiva la importancia de lo que significaría la victoria de Jasmine.

“La Liga Diamante está desde 2010 y tiene 12 años. Jamaica tiene 80 y pico de títulos. Pero si ves para que tengas idea, Cuba tiene siete títulos, pero si comparas vis a vis, España tiene cuatro, y Canadá tiene dos… Australia no creo que llega a cinco. Tener tres títulos sería como decir tener tres ‘MVP’ (jugador más valioso), y nosotros hemos vivido y pudimos presenciar esos dos (de Culson)”, agregó. “Y podemos tener la oportunidad de tener dos medallistas olímpicos, como los tenemos, pero también tener el honor de en una década haber visto tres títulos de Liga Diamante”.

Rivales de cuidado

La boricua una vez más enfrentará a rivales muy conocidas para ella desde los Juegos Olímpicos de Tokio. Aparte de la actual poseedora del récord mundial, la nigeriana Tobi Amusan, que llegó cuarta en Tokio, Jasmine tendrá entre sus opositoras a la jamaiquina Britany Anderson, octava en la final olímpica.

Pero estas dos corredoras, Amusan y Anderson, son las que escoltaron a la boricua a la meta del Mundial de Atletismo en Oregón, cuando se adjudicaron las medallas de oro y plata, respectivamente, mientras Jasmine llegó tercera para el bronce.

Para Jasmine no ha sido un año fácil y así lo manifestó durante la conferencia de prensa del evento el miércoles, en el primero de dos días de las finales de la Liga Diamante. Incluso, Camacho-Quinn llegará a la final como una de las vallistas con más carreras en la temporada, con 19. La final en Zúrich será su vigésima.

“Honestamente, este año ha sido difícil. Como que he estado lidiando con muchas cosas. No voy a ir a las redes sociales y decirles a todos lo que está pasando. Incluso antes del Mundial, fue una batalla mental. Como que, realmente estaba luchando con mucho, y no sé cómo salí con una medalla. Todavía lo digo, es como si ni siquiera supiera, porque si miras la carrera, estuve en los bloques hasta que todas las demás salieron. En ese momento fue como decirme, ‘oye, trabajé tan duro; sé exactamente de lo que soy capaz’. Pero sabía todo con lo que estaba lidiando durante todo el año”, dijo Jasmine.

La boricua también enfrentará a la estadounidense Kendra Harrison, quien tuvo el récord mundial de los 100 con vallas durante seis años hasta que Amusan estableció la nueva marca a finales de julio. De hecho, el crono de 12.20 segundos de Harrison el 22 de julio de 2016 en el Estadio Olímpico de Londres, sigue siendo el récord de los 100 con vallas en eventos de la Liga Diamante.

Amusan corrió en el Mundial en Oregón 12.12 segundos en las semifinales, y quedó como nueva marca mundialista, sin contar el 12.06 que registró en la final por el oro, que no fue validado por correrse con el factor viento por encima de lo reglamentario.

Amusan, Camacho-Quinn y Anderson, en ese orden, saldrán del cuarto, quinto y sexto carril, respectivamente. Por el siete estará Harrison, medallista de plata de las Olimpiadas en las que Jasmine se colgó el oro.

Camacho-Quinn se presenta a esta importante cita con una marca personal de 12.26 segundos, que fue la que cronometró en las semifinales de los 100 con vallas en los Juegos Olímpicos el año pasado en Tokio. La boricua tiene un 12.23 en 2022 pero ese tiempo no es oficial entre sus mejores marcas pues también lo corrió con exceso de viento a favor, precisamente en la final del Mundial. No obstante, su mejor tiempo en esta temporada no está lejos de lo que corrió en Tokio, pues viene de registrar un 12.27 tan reciente como el pasado viernes en Bruselas, Bélgica. Eso es una diferencia de apenas una centésima de segundo.

Aparte del crono de 12.12 de Amusan, Anderson se presenta a esta final con un 12.27 al igual que Jasmine, como su mejor tiempo de la campaña. Anderson tiene un 12.31.

Las otras contendientes en Zurich serán la suiza Ditaji Kambundji (1), la bahameña Devynne Charlton (2), las estadounidenses Nia Ali (3) y Tia Jones (8), y la polaca Pia Skrzyszowska (9). Jones viene de ganarle a Jasmine una carrera a finales del mes pasado en Lucerna, Suiza, pero en un evento fuera de la Liga Diamante que no tuvo condiciones favorables pues se corrió con lluvia.

Jasmine Camacho-Quinn cruza primera la meta del Memorial Van Damme la semana pasada con su mejor registro de la temporada. (Geert Vanden Wijngaert)

Lo que se requiere para ganar el título

Según explicó Guzmán, a diferencia del pasado en la Liga Diamante, el campeón de cada evento se determina solo a base del resultado del evento final. Por ejemplo, en el tiempo de Culson, sus dos títulos los ganó gracias a todos los puntos que acumuló durante la temporada. Del 2019 en adelante, explicó Guzmán, el formato cambió y los puntos que se acumulan durante el año, solo se toman en cuenta para decidir quiénes serán los corredores que adelantarán a la final por el título.

Camacho-Quinn ha ganado este año 14 de 19 carreras con un tiempo promedio de 12.45 segundos. Aunque Guzmán entiende que es poco probable que se establezca un nuevo récord mundial este jueves, sí dijo que deben haber condiciones favorables en esa pista de Zúrich.

De hecho, el profesor y entrenador recordó que aunque Jasmine ha tenido carreras con viento a favor por encima de lo reglamentario para validar marcas, gran parte de sus carreras han sido con viento en contra, y aun así ha registrado buenos cronos. Por eso dijo que si el jueves su evento se da con viento a favor de 1.5 o hasta el máximo permitido de 2.0, su tiempo podría bajar tanto como a 12.11 segundos, lo que sería una nueva marca del mundo.

En la final del Mundial en que la nigeriana hizo 12.06 segundos y Jasmine corrió 12.23, el viento fue ilegal con un +2.5 metros por segundo.

“La favorita en el papel (para ganar la final) es Amusan, pero creo que el momentum lo tiene Jasmine. Además, ella ha derrotado de tú a tú a la mayoría de las competidoras. Y si ves, tiene muchas posibilidades de ganar”, analizó Guzmán.

De hecho, Jasmine ha corrido contra Amusan en cinco ocasiones en 2022 y la boricua domina 3-2. Y en carreras válidas para puntos de la Liga Diamante en el año, ha ganado cuatro de seis. “Y en tres rompió récords de ‘meetings’”.

En general, Amusan y Camacho-Quinn se han venido enfrentando desde antes de esta temporada 2022, y la boricua la domina 8-5, repasó Guzmán.